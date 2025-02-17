mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 04:57

Published 17 февраля, 04:57

Modified 17 февраля, 14:00

Updated 17 февраля, 14:00

На повестке у Хабирова: узбеки, молоко и дети

На повестке у Хабирова: узбеки, молоко и дети

17 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Глава Башкирии намерен лично проконтролировать самые важные сферы жизни региона, от здоровья матерей до отношений с дружественным Узбекистаном, сообщает в понедельник, 17 февраля, Правительство РБ.

В понедельник, 17 февраля, в 12:00 пройдет оперативное совещание Правительства Башкортостана под руководством Радия Хабирова. Судя по заявленным темам, скучать не придется. Глава региона планирует детально разобраться в текущей ситуации в ключевых областях: здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожной инфраструктуре. Особое внимание будет уделено анализу чрезвычайных происшествий и ответам на запросы жителей, оставленные в социальных сетях.

На совещании также рассмотрят позитивные моменты, такие как итоги развития малого и среднего бизнеса в 2024 году и планы на следующий год. Отдельный блок вопросов будет посвящен здравоохранению, а именно — реализации комплекса мер по охране здоровья матери и ребенка. Кроме того, Радий Хабиров намерен обсудить вопросы образования. В частности, речь пойдет об оснащении школ современным оборудованием для новых учебных предметов.

Все, что известно о крупном ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
Узнать подробнее

И, конечно, куда же без международной повестки? На совещании запланировано обсуждение развития сотрудничества с Республикой Узбекистан. И напоследок, участники совещания заслушают доклад о деятельности Стерлитамакского молочного комбината «Российское Молоко», обсудят итоги работы и перспективы развития предприятия.

Уфу будут строить в кредит
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов.

Читайте также:
Сегодня в Уфе: жуткие морозы, мигранты, полицейские и дело педофиловЧетверо мигрантов напали на полицейских в УфеКомандир уфимского самолета доложил о бедствии в небе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Правительство Башкирии#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Продукты#Салават#Нефтекамск#Правительство#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Хабиров Радий#Кумертау#Совещание#Оперативное совещание#Белебей#Мелеуз#Янаул#Хабиров#Узбекистан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика