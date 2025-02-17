На повестке у Хабирова: узбеки, молоко и дети

На совещании также рассмотрят позитивные моменты, такие как итоги развития малого и среднего бизнеса в 2024 году и планы на следующий год. Отдельный блок вопросов будет посвящен здравоохранению, а именно — реализации комплекса мер по охране здоровья матери и ребенка. Кроме того, Радий Хабиров намерен обсудить вопросы образования. В частности, речь пойдет об оснащении школ современным оборудованием для новых учебных предметов.