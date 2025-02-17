На повестке у Хабирова: узбеки, молоко и дети

Posted 17 февраля, 04:57
Published 17 февраля, 04:57
Modified 17 февраля, 14:00
Updated 17 февраля, 14:00
В понедельник, 17 февраля, в 12:00 пройдет оперативное совещание Правительства Башкортостана под руководством Радия Хабирова. Судя по заявленным темам, скучать не придется. Глава региона планирует детально разобраться в текущей ситуации в ключевых областях: здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожной инфраструктуре. Особое внимание будет уделено анализу чрезвычайных происшествий и ответам на запросы жителей, оставленные в социальных сетях.
На совещании также рассмотрят позитивные моменты, такие как итоги развития малого и среднего бизнеса в 2024 году и планы на следующий год. Отдельный блок вопросов будет посвящен здравоохранению, а именно — реализации комплекса мер по охране здоровья матери и ребенка. Кроме того, Радий Хабиров намерен обсудить вопросы образования. В частности, речь пойдет об оснащении школ современным оборудованием для новых учебных предметов.
И, конечно, куда же без международной повестки? На совещании запланировано обсуждение развития сотрудничества с Республикой Узбекистан. И напоследок, участники совещания заслушают доклад о деятельности Стерлитамакского молочного комбината «Российское Молоко», обсудят итоги работы и перспективы развития предприятия.
Как ранее сообщал Mkset, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов.