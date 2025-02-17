На похоронах режиссера в Уфе ввели дресс-код

Posted 17 февраля, 17:18
Published 17 февраля, 17:18
Modified 17 февраля, 19:43
Updated 17 февраля, 19:43
Никерина успела прославиться как создатель интерактивного театра «Мэри Поппинс», деятельность которого удостоилась внимания от федерального Минкульта. Там же отмечали её детский спектакль, который «учит детей основам здорового образа жизни».
Прощание с режиссёром прошло в понедельник, 17 февраля. Тогда же прошла и поминальная служба. На похоронах присутствовали родные и близкие Никериной, а также те, кому довелось с ней работать.
На прощании вводился также необязательный, но рекомендованный дресс-код из светлых и ярких оттенков. Судя по всему, такой была последняя воля покойной.