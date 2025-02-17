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Posted 17 февраля, 17:18

Published 17 февраля, 17:18

Modified 17 февраля, 19:43

Updated 17 февраля, 19:43

Скончалась уфимский режиссёр Мария Никерина

На похоронах режиссера в Уфе ввели дресс-код

17 февраля 2025, 17:18
Фото: @id1777361 / Vk.

Скончалась уфимский режиссёр Мария Никерина

В столице Башкирии ушла из жизни режиссёр Мария Никерина, сообщают её коллеги в соцсетях в понедельник, 17 декабря.

Никерина успела прославиться как создатель интерактивного театра «Мэри Поппинс», деятельность которого удостоилась внимания от федерального Минкульта. Там же отмечали её детский спектакль, который «учит детей основам здорового образа жизни».

Прощание с режиссёром прошло в понедельник, 17 февраля. Тогда же прошла и поминальная служба. На похоронах присутствовали родные и близкие Никериной, а также те, кому довелось с ней работать.

На прощании вводился также необязательный, но рекомендованный дресс-код из светлых и ярких оттенков. Судя по всему, такой была последняя воля покойной.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии скончалась молодая учительница начальных классов.

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