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Posted 17 февраля, 17:24

Published 17 февраля, 17:24

Modified 17 февраля, 19:42

Updated 17 февраля, 19:42

Ящики с ядом раскидали в Уфе

Мышиные гробы разбросали по Уфе

17 февраля 2025, 17:24
Фото: Mash Batash / Telegram.

Ящики с ядом раскидали в Уфе

К необычному методу борьбы с грызунами прибегли в одном из ЖК башкирской столицы, сообщают очевидцы в понедельник, 17 февраля.

В жилом комплексе «Сосны» уфимцы заметили два десятка загадочных коробок с перечёркнутым изображением мышей.

Позже, как пишут Telegram-каналы, в Управляющей компании раскрыли предназначение таинственных «гробов». Коммунальщики объяснили, что это коробки с ядом, сконструированные таким образом, чтобы надоедливые грызуны заползали в них и не возвращались. Ранее местные жители неоднократно обращали внимание местных властей и представителей контролирующих органов на засилье грызунов в новостройках. Кажется, к решению проблемы коммунальщики решили пройти радикально.

Возле элитной высотки в Уфе обвалился грунт
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе у одного из многоквартирных домов обвалился грунт.

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