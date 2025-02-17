Мышиные гробы разбросали по Уфе

Posted 17 февраля, 17:24
Published 17 февраля, 17:24
Modified 17 февраля, 19:42
Updated 17 февраля, 19:42
В жилом комплексе «Сосны» уфимцы заметили два десятка загадочных коробок с перечёркнутым изображением мышей.
Позже, как пишут Telegram-каналы, в Управляющей компании раскрыли предназначение таинственных «гробов». Коммунальщики объяснили, что это коробки с ядом, сконструированные таким образом, чтобы надоедливые грызуны заползали в них и не возвращались. Ранее местные жители неоднократно обращали внимание местных властей и представителей контролирующих органов на засилье грызунов в новостройках. Кажется, к решению проблемы коммунальщики решили пройти радикально.