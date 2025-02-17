Мусорный штраф на ₽200`000 выписали в Башкирии

Posted 17 февраля, 14:53
Published 17 февраля, 14:53
Modified 17 февраля, 16:12
Updated 17 февраля, 16:12
По мнению ведомства, предприятие нарушило территориальную схему вывоза мусора. Так, компания пользовалась Дюртюлинским и Мелеузовским полигонами для перемещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с Балтачевского и Бураевского районов Республики Башкортостан.
При этом под Мелеузом, по версии правоохранителей, компания оставила почти 8 тонн необработанного мусора. За всё это компанию оштрафовали на ₽200`000. Соотвествующее постановление вынес региональный суд.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выписали три тысячи штрафов за парковку у мусорных баков. Все они наложены на владельцев частного транспорта.