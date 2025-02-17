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Posted 17 февраля, 14:53

Published 17 февраля, 14:53

Modified 17 февраля, 16:12

Updated 17 февраля, 16:12

Регоператора оштрафовали на ₽200`000 в Башкирии

Мусорный штраф на ₽200`000 выписали в Башкирии

17 февраля 2025, 14:53
Фото: 1MI.

Регоператора оштрафовали на ₽200`000 в Башкирии

Компанию «Эко-сити» наказали за неправильное обращение с отходами, сообщает природоохранная прокуратура в понедельник, 17 февраля.

По мнению ведомства, предприятие нарушило территориальную схему вывоза мусора. Так, компания пользовалась Дюртюлинским и Мелеузовским полигонами для перемещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с Балтачевского и Бураевского районов Республики Башкортостан.

При этом под Мелеузом, по версии правоохранителей, компания оставила почти 8 тонн необработанного мусора. За всё это компанию оштрафовали на ₽200`000. Соотвествующее постановление вынес региональный суд.

В Уфе нашли виновников мусорных проблем
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выписали три тысячи штрафов за парковку у мусорных баков. Все они наложены на владельцев частного транспорта.

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