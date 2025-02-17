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Posted 17 февраля, 07:30

Published 17 февраля, 07:30

Modified 17 февраля, 13:38

Updated 17 февраля, 13:38

Молодожены погибли на трассе в Башкирии

Молодожены погибли на трассе в Башкирии

17 февраля 2025, 07:30
Фото: МЧС РБ.
Башкирия стала местом трагедии для новобрачных из Оренбурга, собиравшихся в свадебное путешествие, сообщает в понедельник, 17 февраля, «Башинформ».

Страшное ДТП на 217 км автодороги Уфа-Оренбург оборвало жизни 60-летнего водителя Opel Astra и его 50-летней супруги. Удар с пассажирским автобусом, следовавшим в Кумертау, стал смертельным для пары, которая только начала свой совместный путь. Десять пассажиров автобуса остались невредимы.

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По информации источников, супруги направлялись в аэропорт, чтобы улететь в долгожданный медовый месяц в Турцию. Их мечты о райском отдыхе и счастливой семейной жизни разбились в одно мгновение. Теперь ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.

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Как ранее сообщал Mkset, на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

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