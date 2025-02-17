Молодожены погибли на трассе в Башкирии

Posted 17 февраля, 07:30
Published 17 февраля, 07:30
Modified 17 февраля, 13:38
Updated 17 февраля, 13:38
Страшное ДТП на 217 км автодороги Уфа-Оренбург оборвало жизни 60-летнего водителя Opel Astra и его 50-летней супруги. Удар с пассажирским автобусом, следовавшим в Кумертау, стал смертельным для пары, которая только начала свой совместный путь. Десять пассажиров автобуса остались невредимы.
По информации источников, супруги направлялись в аэропорт, чтобы улететь в долгожданный медовый месяц в Турцию. Их мечты о райском отдыхе и счастливой семейной жизни разбились в одно мгновение. Теперь ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.
Как ранее сообщал Mkset, на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.