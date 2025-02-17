Молодожены погибли на трассе в Башкирии

По информации источников, супруги направлялись в аэропорт, чтобы улететь в долгожданный медовый месяц в Турцию. Их мечты о райском отдыхе и счастливой семейной жизни разбились в одно мгновение. Теперь ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.