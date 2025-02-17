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Posted 17 февраля, 09:13

Published 17 февраля, 09:13

Modified 17 февраля, 09:16

Updated 17 февраля, 09:16

Масленицу в Уфе отпразднуют блинным аукционом

Масленицу в Уфе отпразднуют блинным аукционом

17 февраля 2025, 09:13
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Праздник
Масштабное гуляние запланировано на площади Ленина, сообщает администрация столицы Башкирии в понедельник, 17 февраля.

Масштабные гуляния в честь Масленицы в 2025 году (12+) пройдут в Уфе в конце февраля 2025 года. Как сообщает мэрия Уфы, главной площадкой народного праздника станет площадь Ленина. Там в субботу, 1 марта, состоится масштабное торжество. Начало праздничной программы запланировано на 12:00. Она продлится до 17:00. По традиции на Масленицу сжигают чучело зимы. Ритуальный костер символизирует прощание с холодами и встречу весны. Впрочем, в перечне увеселительных мероприятий от организаторов такой пункт программы не содержится. Зато есть иное, более миролюбивое, развлечение. На Масленицу в Уфе устроят блинный аукцион.

— В рамках проведения Уфимской масленицы состоится уникальное мероприятие — акция «Добрый блин». В ходе акции почётные гости праздника и все желающие смогут принять участие в приготовлении блина, который впоследствии будет выставлен на продажу на аукционе. Все средства, вырученные от продажи блинов, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, — отмечают организаторы Масленицы в Уфе.
Как у бабушки: лучшие рецепты блинов на Масленицу
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Напомним, ранее Mkset представил самые удачные и необычные рецепты блинов на Масленицу.

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