Масленицу в Уфе отпразднуют блинным аукционом

Масштабные гуляния в честь Масленицы в 2025 году (12+) пройдут в Уфе в конце февраля 2025 года. Как сообщает мэрия Уфы, главной площадкой народного праздника станет площадь Ленина. Там в субботу, 1 марта, состоится масштабное торжество. Начало праздничной программы запланировано на 12:00. Она продлится до 17:00. По традиции на Масленицу сжигают чучело зимы. Ритуальный костер символизирует прощание с холодами и встречу весны. Впрочем, в перечне увеселительных мероприятий от организаторов такой пункт программы не содержится. Зато есть иное, более миролюбивое, развлечение. На Масленицу в Уфе устроят блинный аукцион.