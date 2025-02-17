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Posted 17 февраля, 13:22

Published 17 февраля, 13:22

Modified 17 февраля, 13:24

Updated 17 февраля, 13:24

Мама может всё на свете: премьера сериала «Между нами химия» — 6 марта на Wink. ru

Мама может всё на свете: премьера сериала «Между нами химия» — 6 марта на Wink. ru

17 февраля 2025, 13:22
Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru.
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В начале марта пройдет онлайн-премьера сериала о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах «Между нами химия» (16+).

Премьера сериала о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах «Между нами химия» (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь»‎‎, «Фишер» и другие), а его телепремьера состоится на СТС. Производством занимается кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Видео: онлайн-кинотеатр Wink.ru.

«Между нами химия» завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в 2024 году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля.

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Но в какой-то момент претендентов становится даже слишком много…

Сериал появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.

— Сериал затрагивает Непростые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях — трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал, — рассказывает режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия» Карина Чувикова.
Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
— Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном, — комментирует актер Никита Ефремов.

6 марта станут доступны первые два эпизода сериала «Между нами химия», далее будет выходить по одной серии в неделю.

#Андрей Королев#Культура#Видео
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