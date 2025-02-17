Критика Путина аукнулась врачам Башкирии

Теперь за проблемы с инсулином решили взяться, судя по всему, серьёзнее, чтобы больше ни перед кем не краснеть. Минздрав отчитался о «разработке алгоритма» по сопровождению пациентов с сахарным диабетом (именно с этим недугом чаще всего прописывают инсулин).