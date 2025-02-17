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Posted 17 февраля, 17:14

Published 17 февраля, 17:14

Modified 17 февраля, 19:47

Updated 17 февраля, 19:47

Дефицит лекарств обсудили в Башкирии

Критика Путина аукнулась врачам Башкирии

17 февраля 2025, 17:14
Фото: 1MI.

Дефицит лекарств обсудили в Башкирии

Башкортостанский Минздрав собрал штаб после массовых жалоб на проблемы с препаратами в регионе, отчитался в понедельник, 17 февраля, руководитель министерства Айрат Рахматуллин.

Напомним, в декабре 2024 года президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на «Итогах года» сообщили о проблемах пациентки с получением инсулина в Республике Башкортостан. Сразу после этого медики региона «зашевелились» и выдали препараты нуждающейся жительницы региона. Ей даже принесли их домой.

Впрочем, жалобы на инсулин возобновились и в феврале 2024 года.

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Теперь за проблемы с инсулином решили взяться, судя по всему, серьёзнее, чтобы больше ни перед кем не краснеть. Минздрав отчитался о «разработке алгоритма» по сопровождению пациентов с сахарным диабетом (именно с этим недугом чаще всего прописывают инсулин).

Всего в Башкирии, согласно данным Минздрава, насчитывается 145 тысяч пациентов, страдающих от сахарного диабета. Их число ежегодно растёт.

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Ранее Mkset сообщал о скандале из-за состояния палат в одной из башкирских больниц.

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