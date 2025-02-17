Критика Путина аукнулась врачам Башкирии

Posted 17 февраля, 17:14
Published 17 февраля, 17:14
Modified 17 февраля, 19:47
Updated 17 февраля, 19:47
Напомним, в декабре 2024 года президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на «Итогах года» сообщили о проблемах пациентки с получением инсулина в Республике Башкортостан. Сразу после этого медики региона «зашевелились» и выдали препараты нуждающейся жительницы региона. Ей даже принесли их домой.
Впрочем, жалобы на инсулин возобновились и в феврале 2024 года.
Теперь за проблемы с инсулином решили взяться, судя по всему, серьёзнее, чтобы больше ни перед кем не краснеть. Минздрав отчитался о «разработке алгоритма» по сопровождению пациентов с сахарным диабетом (именно с этим недугом чаще всего прописывают инсулин).
Всего в Башкирии, согласно данным Минздрава, насчитывается 145 тысяч пациентов, страдающих от сахарного диабета. Их число ежегодно растёт.