Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай

Высадку в неотапливаемую теплицу обычно проводят в середине мая. Однако для успешного старта растений важно, чтобы температура почвы прогрелась до +12…+15°C. Чтобы ускорить этот процесс, за несколько дней до высадки можно накрыть грядки черной пленкой, которая поможет быстрее накопить тепло.