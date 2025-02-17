Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай

Posted 17 февраля, 11:49
Published 17 февраля, 11:49
Modified 17 февраля, 11:51
Updated 17 февраля, 11:51
Томаты — один из самых популярных овощей у дачников. Чтобы рассада была крепкой, а урожай радовал изобилием, важно правильно выбрать время посева. Возраст растений при пересадке в теплицу или грунт играет решающую роль.
Оптимальный возраст рассады — от 45 до 60 дней. Если растения перерастут, они потеряют силу, а если высаживать слишком молодую рассаду, она будет долго приживаться.
— Рассчитать срок посева просто: определите дату высадки в грунт или теплицу и вычтите от нее 45–60 дней, — объясняет агроном Людмила Шубина в интервью «Новосибирск онлайн».
Для теплиц рекомендованы сроки с 15 по 25 марта, а для открытого грунта — с 25 марта по 10 апреля. Ориентироваться также можно на лунный посевной календарь.
Благоприятные дни для посева в марте: 4, 5, 8, 9, 12, 20, 27 числа.
Благоприятные дни в апреле: 1, 4, 6, 8, 17, 24, 25 числа.
Избегайте посева в дни новолуния и полнолуния: 28–30 марта и 26–27 апреля.
Перед посевом важно понять, какие сорта вы планируете выращивать.
— Для открытого грунта отлично подходят детерминантные сорта, такие как «Буян» или «Сибирский скороспелый». В теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта, например «Черный принц» или «Бычье сердце», — поясняет агроном и кандидат сельскохозяйственных наук.
Чтобы снизить риски и экспериментировать, специалисты рекомендуют выбирать сразу несколько сортов.
Сорта для теплиц:
Сорта для открытого грунта:
Подготовка почвы — ключевой этап, от которого зависит успех. Томаты плохо растут в тяжелых или кислых грунтах, поэтому используйте смеси с добавлением доломитовой муки, перлита или вермикулита.
— Если посеять слишком мелко, всходы могут появиться с «шапочкой» из семенной оболочки. Это считается браком, и такие растения придется удалять, — предупреждает эксперт.
Уход за рассадой включает в себя три ключевых элемента: вода, свет и температура.
Когда всходы появятся (обычно через 4–7 дней), снимите пленку и начните закаливать растения, постепенно снижая температуру и увеличивая доступ свежего воздуха.
Высадку в неотапливаемую теплицу обычно проводят в середине мая. Однако для успешного старта растений важно, чтобы температура почвы прогрелась до +12…+15°C. Чтобы ускорить этот процесс, за несколько дней до высадки можно накрыть грядки черной пленкой, которая поможет быстрее накопить тепло.
Высадка в открытый грунт проводится в конце мая или начале июня, когда минует угроза ночных заморозков. Чтобы растения легче адаптировались, важно закалить их: за 10–14 дней до высадки рассаду начинают выносить на улицу или открывать теплицу на несколько часов, постепенно увеличивая время на свежем воздухе.
— Если листья начинают желтеть, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ или стрессовых условиях. Не стоит сразу применять удобрения в большом объеме, лучше добавить их постепенно, — поясняет эксперт.
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