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Posted 17 февраля, 11:49

Published 17 февраля, 11:49

Modified 17 февраля, 11:51

Updated 17 февраля, 11:51

Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай

Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай

17 февраля 2025, 11:49
Фото: pxhere. Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай
Рассаду томатов важно высаживать в строго определенные сроки, чтобы растения были крепкими, а урожай — щедрым. Рассказываем, как рассчитать время посева, выбрать подходящий сорт и избежать ошибок, которые могут погубить будущие плоды.

Томаты — один из самых популярных овощей у дачников. Чтобы рассада была крепкой, а урожай радовал изобилием, важно правильно выбрать время посева. Возраст растений при пересадке в теплицу или грунт играет решающую роль.

Оптимальный возраст рассады — от 45 до 60 дней. Если растения перерастут, они потеряют силу, а если высаживать слишком молодую рассаду, она будет долго приживаться.

— Рассчитать срок посева просто: определите дату высадки в грунт или теплицу и вычтите от нее 45–60 дней, — объясняет агроном Людмила Шубина в интервью «Новосибирск онлайн».

Когда сеять помидоры в 2025 году

Для теплиц рекомендованы сроки с 15 по 25 марта, а для открытого грунта — с 25 марта по 10 апреля. Ориентироваться также можно на лунный посевной календарь.

Благоприятные дни для посева в марте: 4, 5, 8, 9, 12, 20, 27 числа.

Благоприятные дни в апреле: 1, 4, 6, 8, 17, 24, 25 числа.

Избегайте посева в дни новолуния и полнолуния: 28–30 марта и 26–27 апреля.

Когда сеять помидоры в 2025 году
Когда сеять помидоры в 2025 году. Фото: pxhere

Детерминантные и индетерминантные сорта: в чем разница

Перед посевом важно понять, какие сорта вы планируете выращивать.

  • Детерминантные сорта — это низкорослые томаты, высотой до 60 см. Они формируют весь урожай одновременно, не требуют пасынкования и подходят для открытого грунта. Урожайность с одного куста составляет около 2 кг.
  • Индетерминантные сорта — высокорослые томаты, которые могут достигать 2 метров. Эти растения плодоносят весь сезон, но требуют регулярного пасынкования и подвязки. Урожайность может достигать 6–8 кг с куста.
— Для открытого грунта отлично подходят детерминантные сорта, такие как «Буян» или «Сибирский скороспелый». В теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта, например «Черный принц» или «Бычье сердце», — поясняет агроном и кандидат сельскохозяйственных наук.

Лучшие сорта для теплиц и огорода

Чтобы снизить риски и экспериментировать, специалисты рекомендуют выбирать сразу несколько сортов.

Сорта для теплиц:

  • «Хачмасский»
  • «Русский размер»
  • «Черный мавр»
  • «Тяжеловес Сибири»
  • «Дуся» (с красными, желтыми или малиновыми плодами).

Сорта для открытого грунта:

  • Ультраскороспелые: «Янтарный», «Балтика», «Семко».
  • Скороспелые: «Буян», «Доходный», «Сибирский скороспелый».
  • Среднеспелые: «Данко», «Генератор», «Снежана».
Лучшие сорта для теплиц и огорода
Лучшие сорта для теплиц и огорода. Фото: pxhere

Как правильно посеять томаты на рассаду

Подготовка почвы — ключевой этап, от которого зависит успех. Томаты плохо растут в тяжелых или кислых грунтах, поэтому используйте смеси с добавлением доломитовой муки, перлита или вермикулита.

  • Перед посевом пролейте почву слабым раствором марганцовки для обеззараживания.
  • Бороздки глубиной 1–1,5 см делайте на расстоянии 5–7 см друг от друга.
  • Семена кладите с интервалом 1–1,5 см, затем присыпьте землей и слегка уплотните.
  • Полейте теплой водой, накройте пленкой и поставьте в теплое место (+20…+25 градусов).
— Если посеять слишком мелко, всходы могут появиться с «шапочкой» из семенной оболочки. Это считается браком, и такие растения придется удалять, — предупреждает эксперт.

Уход за рассадой

Уход за рассадой включает в себя три ключевых элемента: вода, свет и температура.

  • Полив: Используйте отстоянную воду комнатной температуры. Избегайте переливов, иначе растения вытянутся и ослабнут.
  • Освещение: Досвечивайте рассаду утром и вечером в течение 2–3 часов, чтобы предотвратить вытягивание.
  • Температура: Днем поддерживайте +20…+22 градуса, ночью — +16…+18 градусов.

Когда всходы появятся (обычно через 4–7 дней), снимите пленку и начните закаливать растения, постепенно снижая температуру и увеличивая доступ свежего воздуха.

Высадка в грунт и теплицу

Высадку в неотапливаемую теплицу обычно проводят в середине мая. Однако для успешного старта растений важно, чтобы температура почвы прогрелась до +12…+15°C. Чтобы ускорить этот процесс, за несколько дней до высадки можно накрыть грядки черной пленкой, которая поможет быстрее накопить тепло.

Высадка в открытый грунт проводится в конце мая или начале июня, когда минует угроза ночных заморозков. Чтобы растения легче адаптировались, важно закалить их: за 10–14 дней до высадки рассаду начинают выносить на улицу или открывать теплицу на несколько часов, постепенно увеличивая время на свежем воздухе.

— Если листья начинают желтеть, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ или стрессовых условиях. Не стоит сразу применять удобрения в большом объеме, лучше добавить их постепенно, — поясняет эксперт.
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