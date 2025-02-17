Как россиян обманывают в автосалонах: 6 уловок автопродавцов

Posted 17 февраля, 08:41
Published 17 февраля, 08:41
Modified 17 февраля, 08:43
Updated 17 февраля, 08:43
Покупка автомобиля — серьезное решение, особенно когда речь идет о подержанных моделях. Ошибки при выборе могут обойтись дорого, а продавцы и автосалоны нередко используют хитрые уловки, чтобы скрыть реальные недостатки машины.
Сергей Пищулин, руководитель Юридической службы Краснодарского края, муниципальный депутат, член Ассоциации юристов России, советует автовладельцам подходить к сделке с максимальной внимательностью:
«При покупке автомобиля я настоятельно рекомендую воспользоваться услугой автоподбора. Это очень полезно, ведь вы можете вызвать специалиста, который приедет и осмотрит автомобиль вместе с вами. Он проверит документы, состояние машины, лакокрасочное покрытие и технические характеристики. Также важно, чтобы он проверил диагностическую карту: совпадают ли данные в ней с реальным состоянием автомобиля. Это даст вам больше понимания о том, что вы покупаете.»
Главная задача продавца — завлечь потенциального покупателя в автосалон. На месте гораздо проще убедить автолюбителя совершить покупку. Даже ту, которую он не собирался делать.
Как отмечает Сергей Пищулин, процесс продажи автомобилей, часто называемый «зажаркой», отражает реальную картину: большинство машин, представленных в автосалонах, поступают от перекупщиков, а не являются результатом самостоятельных поисков салонов. Перекупщики могут как ставить машины на комиссию, так и просто продавать их.
Как правило, сотрудники автосалона при переговорах — по телефону или в чатах — обещают хорошую цену на автомобиль, скидки, бонусы, подарки. Часто срабатывает вариант, когда покупателя привлекают низкими процентными ставками по кредиту на автомобиль.
В итоге, при приезде в автосалон обнаруживается, что нужной модели именно сейчас на складе нет, автомобиль необходимой модификации был куплен всего час назад, а скидки перестали действовать буквально сегодня утром. Это не развод в классической схеме, но покупатель должен быть готов к тому, что ему предложат не то, что обещали.
Что делать? Требуйте от автосалона прислать по почте коммерческое предложение, в котором будет описана модификация автомобиля и действующая цена на него. Если в автосалоне не оказалось обещанной вам модели, не соглашайтесь на предложение продавца рассмотреть другие варианты. Лучше потратить время и посетить еще несколько автосалонов, чтобы найти нужный вариант и сэкономить деньги.
На заметку!
Как подчеркивает эксперт, в сфере продаж существует так называемая система откатов. Это означает, что, договорившись с менеджером, можно получить значительную скидку, иногда до 30-50%. Специалист советует не стесняться обсуждать условия сделки, ведь такая схема вполне распространена и нередко приносит результаты.
Одним из распространенных методов обмана является сокрытие недостатков автомобиля. Продавцы могут уверять, что машина не подвергалась покраске, не имеет серьезных повреждений или коррозии. Однако на деле реальное состояние авто может быть далеким от идеального.
«Часто бывает, что в автосалонах заявляют, что автомобиль без окрасов, а на деле могут быть скрытые дефекты, такие как перекрашенные детали или коррозия. Например, у автомобилей марки Opel и Chevrolet VIN-код находится на днище под пассажирским сиденьем и подвержен коррозии. Поэтому важно тщательно проверять конкретный автомобиль, который вы хотите приобрести», — предупреждает Сергей Пищулин.
Более того, в ряде случаях на автомобили с пробегом более 100 тысяч километров может быть установлен двигатель, не указанный в ПТС, что приведет к невозможности зарегистрировать машину. Как отмечает эксперт, такие ситуации нередки. Он советует тщательно проверять VIN-код и номер двигателя, а при обнаружении несоответствия — предоставлять документы, подтверждающие законность установки двигателя.
Что делать? Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед покупкой обязательно осматривайте кузов, проверяйте толщину лакокрасочного покрытия и заглядывайте в проблемные зоны. При малейших сомнениях стоит обратиться к специалисту по автоподбору или провести диагностику в сервисе.
Одна из самых распространенных в автосалонах схем обмана покупателей. Дилеры продают автомобиль гораздо дороже той стоимости, которая рекомендована производителем.
Они объясняют это тем, что дилер установил на авто дополнительное оборудование. Например, сетки на решетку радиатора, сигнализацию и т. д. Соответственно возросла и конечная стоимость автомобиля — иногда разница с первоначальной ценой может составлять до 500 тыс. рублей.
«Также будьте осторожны с услугами помощи на дороге. Часто их навязывают как обязательные, но на практике, если у вас возникнет проблема, например, прокол колеса, ожидание помощи может занять 5-7 часов. В такой ситуации вы, скорее всего, будете решать проблему самостоятельно», — отмечает эксперт.
Что делать? Вы вполне можете отказаться покупать автомобиль с «допами» по завышенной цене. Автосалон, конечно, не будет снимать ради вас «допы», но можно просто обратиться к другому дилеру.
Важно заметить, что недобросовестные продавцы могут уверять, что если вы откажитесь от «допов», то вам не получить заводскую гарантию. Но это незаконно — продавец не может отказать в гарантийном ремонте только на основании того, что дополнительное оборудование поставлено где-то в другом месте.
Автосалоны довольно часто обманывают покупателей, предлагая программу трейд-ин: сдать подержанный автомобиль и купить новый со скидкой. При этом, скидки могут доходить аж до полумиллиона рублей. Правда, такие щедрые предложения обычно сопровождаются фразой — «максимальный размер скидки». То есть, это предложение по сути ничего не гарантирует.
По факту в автосалоне покупателю предлагается гораздо меньшая скидка за подержанный автомобиль, нежели та, что была озвучена в условиях трейд-ин. И это понятно — у продавцов подержанных авто тоже есть свои планы по прибыли. И им вовсе невыгодно делать вам щедрую скидку.
«Что касается трейдин, имейте в виду, что вы можете потерять деньги. Например, если ваш автомобиль стоит 1 000 000 рублей, его могут оценить в 850 000 рублей, а скидка на новый автомобиль составит всего 50 000 рублей. Это может быть крайне невыгодно», — комментирует юрист.
Что делать? Трейд-ин выгоден только в том случае, если подержанный автомобиль не пользуется особым спросом на вторичном рынке, либо у авто есть недостатка, с которыми вам не хочется самому возиться. В иных случаях выгодней самому продать автомобиль, не соглашаясь на мошеннические уловки автопродавцов.
Автодилеры нередко сотрудничают с кредитными организациями. За определенный процент с каждого выданного займа, а заодно и сопутствующей ему страховки, продавец уговаривает клиента взять автомобиль в кредит, обещая скидку на авто. При этом, продавец сулит небывалую выгоду от сделки и обещает, что никаких переплат не будет.
На деле всё выглядит иначе. Даже если кредитный договор и не вызывает у вас подозрения, учтите, что чаще всего обман кроется в дополнениях к договору, который оформляется на отдельных листах и «подмахивается» клиенту в числе других бумаг.
«Иногда вы видите привлекательную цену на автомобиль, но она может быть доступна только при оформлении кредита. В таком случае цена может вырасти на 200 000 рублей. Важно внимательно читать договор, так как ставка может меняться после первых месяцев. Автосалоны часто получают комиссию от банков за кредитование, поэтому они стремятся продать вам автомобиль в кредит, что может быть невыгодно для вас», — подчеркивает Сергей Пищулин.
Что делать? Перед тем, как подписать кредитный договор, пересчитайте сумму предстоящих платежей и сравните с ценой, озвученной в автосалоне. Если вы получили результат со знаком минус, то вас разводят мошенники.
Чаще всего от такой схемы мошенников страдают водители, прибывшие за покупкой из других регионов. Продавец в автосалоне объясняет, что нужной модели в данный момент нет, но предлагает подписать предварительное соглашение — в качестве гарантии.
Он объясняет, что таким образом «фиксируется» нынешняя цена на автомобиль, и покупатель гарантированно получит новое авто по этой цене, как только модель появится в автосалоне. На самом деле это условие в договоре не указывается. Но зато там есть небольшой пункт, по которому в случае отказа от покупки автосалон оставляет себе сумму аванса.
В итоге, когда появляется автомобиль, покупатель вынужден его брать по другой, более дорогой стоимости. Или просто теряет аванс.
Что делать? Внимательно изучайте договор до подписания, включая допсоглашения и пункты, прописанные мелким шрифтом. В документе обязательно должна прописываться стоимость автомобиля, размер аванса и порядок его возврата, сроки поставки автомобиля, полное описание модификации модели. Если менеджер унес документ, а через некоторое время его вернул, снова перечитайте договор. И помните, согласно ст. 16 закона «О защите прав потребителей» вы вправе вернуть свой аванс, если по какой-либо причине решили отказаться от покупки авто.