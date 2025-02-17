Как россиян обманывают в автосалонах: 6 уловок автопродавцов

В итоге, при приезде в автосалон обнаруживается, что нужной модели именно сейчас на складе нет, автомобиль необходимой модификации был куплен всего час назад, а скидки перестали действовать буквально сегодня утром. Это не развод в классической схеме, но покупатель должен быть готов к тому, что ему предложат не то, что обещали.