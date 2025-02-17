Как не тратить деньги на гели для стирки пуховиков и вернуть их пышность

Для стирки можно использовать обычное средство для мытья посуды. Оно подходит для удаления загрязнений и жировых пятен, не нарушая структуру наполнителя. Перед использованием средства лучше немного оставить его на ткани, чтобы оно успело подействовать, а затем аккуратно потереть пятна и тщательно смыть. Это поможет сохранить наполнитель в целости, не оставляя следов от моющего средства.