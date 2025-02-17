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Posted 17 февраля, 12:16

Published 17 февраля, 12:16

Modified 17 февраля, 13:10

Updated 17 февраля, 13:10

В Уфе возле ночного клуба избили сотрудника Росгвардии

Иностранцы избили росгвардейца возле ночного клуба в Уфе

17 февраля 2025, 12:16
Фото: 1MI.

В Уфе возле ночного клуба избили сотрудника Росгвардии

Массовая драка, закончившаяся избиением сотрудника Росгвардии, произошла в эти выходные возле ночного клуба в башкирской столице, сообщает СК в понедельник, 17 февраля.

Росгвардеец приехал по вызову разнимать драчунов, но в итоге досталось ему самому. О состоянии здоровья стража порядка не уточняется.

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На двух иностранцев после драки возбудили уголовное производство. Они подозреваются в групповом хулиганстве и применении насилия к представителю власти.

Расследование только стартовало. Следователи выясняют, кто ещё участвовал в конфликте у ночного заведения в Уфе. Также выясняются причины массового побоища.

Ранее сообщалось, как в башкирском городе Кумертау группа хулиганов побила стража порядка и сняла это на видео. Ролик попал в социальные сети и вызвал интерес правоохранителей.

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