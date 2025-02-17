Иностранцы избили росгвардейца возле ночного клуба в Уфе

Posted 17 февраля, 12:16
Published 17 февраля, 12:16
Modified 17 февраля, 13:10
Updated 17 февраля, 13:10
Росгвардеец приехал по вызову разнимать драчунов, но в итоге досталось ему самому. О состоянии здоровья стража порядка не уточняется.
На двух иностранцев после драки возбудили уголовное производство. Они подозреваются в групповом хулиганстве и применении насилия к представителю власти.
Расследование только стартовало. Следователи выясняют, кто ещё участвовал в конфликте у ночного заведения в Уфе. Также выясняются причины массового побоища.
Ранее сообщалось, как в башкирском городе Кумертау группа хулиганов побила стража порядка и сняла это на видео. Ролик попал в социальные сети и вызвал интерес правоохранителей.