Иномарка перевернулась в Уфе

Posted 17 февраля, 06:35
Published 17 февраля, 06:35
Modified 17 февраля, 13:42
Updated 17 февраля, 13:42
Ранним утром 15 февраля на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Водитель автомобиля «Киа Сид» при повороте в сторону улицы Баязита Бикбая, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на бордюр, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира иномарки: три женщины в возрасте 36, 38 и 55 лет, а также 28-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят разбирательство, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить, что стало причиной потери управления автомобилем: погодные условия, техническая неисправность или невнимательность водителя.
Как ранее сообщал Mkset, на 217 километре автодороги Уфа-Оренбург, произошло смертельное ДТП, в которой столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.