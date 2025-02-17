Иномарка перевернулась в Уфе

Ранним утром 15 февраля на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Водитель автомобиля «Киа Сид» при повороте в сторону улицы Баязита Бикбая, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на бордюр, что привело к опрокидыванию транспортного средства.