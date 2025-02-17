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Posted 17 февраля, 06:35

Published 17 февраля, 06:35

Modified 17 февраля, 13:42

Updated 17 февраля, 13:42

Иномарка перевернулась в Уфе

Иномарка перевернулась в Уфе

17 февраля 2025, 06:35
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Неудачный поворот обернулся серьезными травмами для пассажиров «Киа Сид» в районе Сипайлово, сообщает в понедельник, 17 февраля, Госавтоинспекция города.

Ранним утром 15 февраля на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Водитель автомобиля «Киа Сид» при повороте в сторону улицы Баязита Бикбая, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на бордюр, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира иномарки: три женщины в возрасте 36, 38 и 55 лет, а также 28-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Сотрудники ГИБДД проводят разбирательство, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить, что стало причиной потери управления автомобилем: погодные условия, техническая неисправность или невнимательность водителя.

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Как ранее сообщал Mkset, на 217 километре автодороги Уфа-Оренбург, произошло смертельное ДТП, в которой столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

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