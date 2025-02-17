Индексация зарплаты: кому положена и как потребовать

Posted 17 февраля, 13:40
Published 17 февраля, 13:40
Modified 17 февраля, 16:20
Updated 17 февраля, 16:20
Как указывает специалист портала SuperJob Александр Южалин, в Трудовом кодексе действительно зафиксирована такая обязанность.
При этом правозащитник отметил, что работодатели делятся на две группы: коммерческие и государственные.
В государственных организациях процесс индексации регулируется отдельным нормативным актом, который распространяется на конкретную структуру. Обычно это приказ или распоряжение вышестоящего органа.
Для частных компаний и негосударственных организаций специального нормативного регулирования нет. Работодатели самостоятельно устанавливают механизм индексации, однако она должна учитывать рост цен на товары и услуги, чтобы поддерживать покупательную способность сотрудников.
Трудовой кодекс не устанавливает конкретного механизма, поэтому коммерческие предприятия могут сами выбирать форму, частоту и величину индексации, исходя из своих возможностей и экономических условий.
Некоторые компании компенсируют рост цен выплатами премий, что также допускается, если это закреплено в внутренних нормативных документах. Верховный суд поясняет, что индексация — не единственный способ повышения зарплаты. Увеличение окладов или премиальные выплаты могут подтверждать исполнение этой обязанности.
Однако для исключения возможных споров рекомендуется прописывать порядок индексации в документах компании. В противном случае такие выплаты могут не засчитать в качестве индексации.
Коммерческие компании должны зафиксировать механизм индексации в локальных нормативных актах, например, в Положении об оплате труда. Закон не требует включения конкретных положений, но рекомендуется определить:
Частоту индексации (оптимально — ежегодно, с учетом инфляции);
Сроки проведения;
Способ расчета и порядок повышения (фиксированный процент, увеличение на определенную сумму и т. д.).
Закон не делает индексацию зарплаты зависимой от желания работодателя — она обязательна для всех сотрудников, работающих по трудовому договору.
Верховный суд РФ подчеркивает: право на индексацию не зависит от решения работодателя. Он не может уклоняться от выполнения этой обязанности или игнорировать закрепление порядка индексации в локальных актах.
Если организация не проводит индексацию, это может повлечь ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. В этом случае инспекционные органы вправе обязать работодателя установить порядок индексации и выполнить её в установленном законом порядке.
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