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Posted 17 февраля, 13:40

Published 17 февраля, 13:40

Modified 17 февраля, 16:20

Updated 17 февраля, 16:20

Уфимцам рассказали про грядущую индексацию зарплат

Индексация зарплаты: кому положена и как потребовать

17 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI.

Уфимцам рассказали про грядущую индексацию зарплат

Поддержка покупательной способности населения требует ежегодного повышения зарплат, дабы спасти его доходы от инфляции, но едва ли отличается чёткостью законодательство в этой сфере. Юрист в понедельник, 17 февраля, рассказал Mkset, обязан ли работодатель индексировать зарплаты.

Как указывает специалист портала SuperJob Александр Южалин, в Трудовом кодексе действительно зафиксирована такая обязанность.

При этом правозащитник отметил, что работодатели делятся на две группы: коммерческие и государственные.

В государственных организациях процесс индексации регулируется отдельным нормативным актом, который распространяется на конкретную структуру. Обычно это приказ или распоряжение вышестоящего органа.

Для частных компаний и негосударственных организаций специального нормативного регулирования нет. Работодатели самостоятельно устанавливают механизм индексации, однако она должна учитывать рост цен на товары и услуги, чтобы поддерживать покупательную способность сотрудников.

Трудовой кодекс не устанавливает конкретного механизма, поэтому коммерческие предприятия могут сами выбирать форму, частоту и величину индексации, исходя из своих возможностей и экономических условий.

Некоторые компании компенсируют рост цен выплатами премий, что также допускается, если это закреплено в внутренних нормативных документах. Верховный суд поясняет, что индексация — не единственный способ повышения зарплаты. Увеличение окладов или премиальные выплаты могут подтверждать исполнение этой обязанности.

Однако для исключения возможных споров рекомендуется прописывать порядок индексации в документах компании. В противном случае такие выплаты могут не засчитать в качестве индексации.

Фото: 1MI

Оформление индексации

Коммерческие компании должны зафиксировать механизм индексации в локальных нормативных актах, например, в Положении об оплате труда. Закон не требует включения конкретных положений, но рекомендуется определить:

  • Частоту индексации (оптимально — ежегодно, с учетом инфляции);

  • Сроки проведения;

  • Способ расчета и порядок повышения (фиксированный процент, увеличение на определенную сумму и т. д.).

Индексация — не право, а обязанность

Закон не делает индексацию зарплаты зависимой от желания работодателя — она обязательна для всех сотрудников, работающих по трудовому договору.

Верховный суд РФ подчеркивает: право на индексацию не зависит от решения работодателя. Он не может уклоняться от выполнения этой обязанности или игнорировать закрепление порядка индексации в локальных актах.

Если организация не проводит индексацию, это может повлечь ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. В этом случае инспекционные органы вправе обязать работодателя установить порядок индексации и выполнить её в установленном законом порядке.

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