Индексация зарплаты: кому положена и как потребовать

Некоторые компании компенсируют рост цен выплатами премий, что также допускается, если это закреплено в внутренних нормативных документах. Верховный суд поясняет, что индексация — не единственный способ повышения зарплаты. Увеличение окладов или премиальные выплаты могут подтверждать исполнение этой обязанности.