Хабиров распорядился отпраздновать 23 февраля

Posted 17 февраля, 11:45
Published 17 февраля, 11:45
Modified 17 февраля, 13:16
Updated 17 февраля, 13:16
Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что основные мероприятия в связи с праздником состоятся в башкирской столице 21 февраля, а 23 февраля будут возложены цветы на Советской площади и в парке Победы.
Торжества необходимо провести во всех городах и районах Республики Башкортостан, заявил Хабиров. Он отметил, что необходимо поздравить ветеранов ВОВ, участников СВО и других вооруженных конфликтов.
Отметим, что в этом году 23-е февраля выпадает на воскресенье, но выходной день в связи с этим не будет переноситься на понедельник. Как известно, 8 марта выпадает на субботу, и здесь тоже обойдётся без переноса выходного на понедельник.