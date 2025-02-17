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Posted 17 февраля, 11:45

Published 17 февраля, 11:45

Modified 17 февраля, 13:16

Updated 17 февраля, 13:16

В Уфе отметят День защитника Отечества

Хабиров распорядился отпраздновать 23 февраля

17 февраля 2025, 11:45
Фото: 1MI.

В Уфе отметят День защитника Отечества

Тема празднования Дня защитника Отечества была озвучена в ходе оперативки правительства Башкирии в понедельник, 17 февраля.

Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что основные мероприятия в связи с праздником состоятся в башкирской столице 21 февраля, а 23 февраля будут возложены цветы на Советской площади и в парке Победы.

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Торжества необходимо провести во всех городах и районах Республики Башкортостан, заявил Хабиров. Он отметил, что необходимо поздравить ветеранов ВОВ, участников СВО и других вооруженных конфликтов.

Отметим, что в этом году 23-е февраля выпадает на воскресенье, но выходной день в связи с этим не будет переноситься на понедельник. Как известно, 8 марта выпадает на субботу, и здесь тоже обойдётся без переноса выходного на понедельник.

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