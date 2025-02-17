Хабиров представил новых глав районов Башкирии

Чиновников представил руководитель региона Радий Хабиров. Так, экс-глава Калтасинского района Забир Габдуллин стал руководителем администрации Мелеузовского муниципалитета. Также членам регионального кабмина представили нового главу Дёмского района башкирской столицы Ивана Иванова. Он перешёл туда из Ленинского района, где был первым замглавы.