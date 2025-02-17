Хабиров представил новых глав районов Башкирии

Posted 17 февраля, 12:46
Published 17 февраля, 12:46
Modified 17 февраля, 13:07
Updated 17 февраля, 13:07
Чиновников представил руководитель региона Радий Хабиров. Так, экс-глава Калтасинского района Забир Габдуллин стал руководителем администрации Мелеузовского муниципалитета. Также членам регионального кабмина представили нового главу Дёмского района башкирской столицы Ивана Иванова. Он перешёл туда из Ленинского района, где был первым замглавы.
В завершении представления Хабиров поздравил чиновников и пожелал успехов на новых местах.
В конце января Mkset писал о том, что Любовь Минакова официально стала главой регионального Минтранса, избавившись от приставки «и.о.». Также сообщалось, что вице-премьер Республики Башкортостан Алан Марзаев оставлен в СИЗО решением суда.