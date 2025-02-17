Хабиров получил добро в Париже

Posted 17 февраля, 10:28
Published 17 февраля, 10:28
Modified 17 февраля, 13:24
Updated 17 февраля, 13:24
В Париже вуз получил одобрение по соответствующей заявке. Теперь в нём можно подготавливать специалистов-международников, занимающихся вопросами геопарков.
Кафедра является общим проектом вуза и «Янган-Тау», включённого ранее во всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО. За пять лет башкортостанские учёные приобрели опыт по теме, поэтому заявка была поддержана 12-ю странами.
Предполагается, что здесь также будут заниматься вопросами сохранения геологического разнообразия, сферой туризма и др.
Ранее ректор вуза рассказал о зарплатах сотрудников. Озвученные цифры по-настоящему удивляют. Причём потолка в зарплатах нет, как признался ректор.