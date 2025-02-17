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Posted 17 февраля, 10:28

Published 17 февраля, 10:28

Modified 17 февраля, 13:24

Updated 17 февраля, 13:24

В уфимском вузе откроется кафедра ЮНЕСКО

Хабиров получил добро в Париже

17 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI.

В уфимском вузе откроется кафедра ЮНЕСКО

Кафедра ЮНЕСКО будет открыта в Уфимском университете науки и технологий, сообщает руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в понедельник, 17 февраля.

В Париже вуз получил одобрение по соответствующей заявке. Теперь в нём можно подготавливать специалистов-международников, занимающихся вопросами геопарков.

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Кафедра является общим проектом вуза и «Янган-Тау», включённого ранее во всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО. За пять лет башкортостанские учёные приобрели опыт по теме, поэтому заявка была поддержана 12-ю странами.

Предполагается, что здесь также будут заниматься вопросами сохранения геологического разнообразия, сферой туризма и др.

Ранее ректор вуза рассказал о зарплатах сотрудников. Озвученные цифры по-настоящему удивляют. Причём потолка в зарплатах нет, как признался ректор.

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