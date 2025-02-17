Эксперт по безопасности рассказал, какую информацию лучше не публиковать в соцсетях

Таким образом, чем меньше информации вы размещаете о себе в открытом доступе, чем меньше шансов у мошенников подобрать ключ и заставить вас совершить неосторожные действия. А тем, кому сложно удержаться от ведения своего блога, эксперт рекомендует ограничить доступ к своей странице, чтобы публикации могли видеть только проверенные друзья.