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Posted 17 февраля, 11:31

Published 17 февраля, 11:31

Modified 17 февраля, 11:35

Updated 17 февраля, 11:35

Эксперт по безопасности рассказал, какую информацию лучше не публиковать в соцсетях

Эксперт по безопасности рассказал, какую информацию лучше не публиковать в соцсетях

17 февраля 2025, 11:31
Фото: 1MI.
Аферисты могут использовать размещенную в открытом доступе информацию о человеке в целях его обмана. В частности, речь идет о данных из соцсетей. Злоумышленники, отслеживающие онлайн-действия пользователей, способны использовать даже кажущиеся безобидными детали для создания мошеннических схем.

Константин Горбунов, ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности», поделился с газетой «Вечерний Санкт-Петербург» рекомендациями о том, какую информацию лучше не публиковать в соцсетях.

Значимые даты

Такие даты, как день рождения, пользователи часто используют в качестве паролей, поскольку их легко запомнить. Злоумышленники нередко ищут подобные сведения в профилях пользователей, чтобы подобрать пароли и получить доступ к аккаунтам. Публикации, в которых упоминаются значимые события, например, свадьба или юбилей, могут стать для мошенников ценным источником информации.

Злоумышленники могут просматривать посты и выявлять те, которые можно использовать при взломе пароля. Например, дата свадьбы или другого важного события

Вывод: чем меньше конкретных дат содержится на вашей странице, тем она безопаснее.

Дорогостоящие подарки

Многие пользователи любят делиться своими достижениями и подарками, будь то новые гаджеты или автомобиль. Однако демонстрация своего достатка в общедоступных профилях может быть рискованной. Мошенники способны оценить, насколько выгодна атака на ваш аккаунт.

Например, получив доступ к аккаунту одного из ваших друзей, аферисты могут попытаться выманить у вас денежные средства, используя стандартную уловку с просьбой о срочной финансовой помощи. При этом они будут стремиться подтвердить свою легитимность, расспрашивая о недавних событиях, которые они заметили на вашей странице.

Документы

Иногда пользователи делятся на своих страницах фотографиями документов — паспорта, водительского удостоверения или авиабилетов. Эта информация представляет особый интерес для мошенников. Например, данные о путешествиях и местах проживания могут быть использованы для создания персонализированных фишинговых писем.

Эксперт советует избегать публикации подобных сведений в социальных сетях и мессенджерах. В случае необходимости отправить кому-либо такие документы лучше использовать защищенные архивы с паролем, который отправляется отдельно.

Таким образом, чем меньше информации вы размещаете о себе в открытом доступе, чем меньше шансов у мошенников подобрать ключ и заставить вас совершить неосторожные действия. А тем, кому сложно удержаться от ведения своего блога, эксперт рекомендует ограничить доступ к своей странице, чтобы публикации могли видеть только проверенные друзья.

#Общество
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