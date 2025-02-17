Два моста построят в Уфе

Чтобы построить первый мост документацией предусмотрен снос домов в уфимской Нижегородке. Речь идёт о домах № 1а, 2а, 3а, 3, 3б, 6 на улице Лесозаводской, а также№ 5а и 5г по улице Рижской. Конкретные сроки окончания возведения новых объектов в Уфе не указываются.