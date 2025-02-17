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Posted 17 февраля, 11:08

Published 17 февраля, 11:08

Modified 17 февраля, 13:21

Updated 17 февраля, 13:21

Два моста построят в Уфе

Два моста построят в Уфе

17 февраля 2025, 11:08
Фото: 1MI.
Два моста будут возведены в Уфе, следует из утверждённого проекта планировки Минстроя в понедельник, 17 февраля.

Речь идёт о мосте через реку Белую от улицы Рижской и о мосте через реку Дёму в одноимённом районе Уфы, который примкнёт к трассе Р-240.

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Чтобы построить первый мост документацией предусмотрен снос домов в уфимской Нижегородке. Речь идёт о домах № 1а, 2а, 3а, 3, 3б, 6 на улице Лесозаводской, а также№ 5а и 5г по улице Рижской. Конкретные сроки окончания возведения новых объектов в Уфе не указываются.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о строительстве нового моста в другом башкирском городе — Стерлитамаке. Что делать со старым, пока не решено. Также сообщалось, что в новом уфимском микрорайоне появятся семь дорог.

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