Два моста построят в Уфе

Posted 17 февраля, 11:08
Published 17 февраля, 11:08
Modified 17 февраля, 13:21
Updated 17 февраля, 13:21
Речь идёт о мосте через реку Белую от улицы Рижской и о мосте через реку Дёму в одноимённом районе Уфы, который примкнёт к трассе Р-240.
Чтобы построить первый мост документацией предусмотрен снос домов в уфимской Нижегородке. Речь идёт о домах № 1а, 2а, 3а, 3, 3б, 6 на улице Лесозаводской, а также№ 5а и 5г по улице Рижской. Конкретные сроки окончания возведения новых объектов в Уфе не указываются.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о строительстве нового моста в другом башкирском городе — Стерлитамаке. Что делать со старым, пока не решено. Также сообщалось, что в новом уфимском микрорайоне появятся семь дорог.