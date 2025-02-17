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Posted 17 февраля, 09:56

Published 17 февраля, 09:56

Modified 17 февраля, 13:27

Updated 17 февраля, 13:27

В Уфе выросли цены на бензин

«Доллар упал — цены взлетели»: в Уфе подорожал бензин

17 февраля 2025, 09:56
Фото: 1MI.

В Уфе выросли цены на бензин

На уфимских заправках замечен рост цен на топливо, сообщают автовладельцы в соцсетях в понедельник, 17 февраля.

Цены на заправках в Уфе традиционно обновились. Бензин в столице Башкирии снова подорожал. Так, всего за неделю стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 30 копеек и теперь составляет ₽54,25. Литр АИ-92 ATUM также подорожал на 30 копеек и сейчас стоит ₽55,35. Бензин АИ-95 ATUM показал такой же прирост по стоимости за литр, и теперь его цена составляет ₽58,95.

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А вот дизель, наоборот, немного сбросил в стоимости. Его цена снизилась на 9 копеек до ₽67,50.

— Доллар упал — цены взлетели. Романтика, — написал в комментариях Алексей А.
— Когда уже нажрутся? , — интересуется Сергей К.
— Всё стабильно бакс вырос — бенз подрос, бакс упал — бенз подрос, — пишет Павел Т.
— До 100 рублей дойдём. Ничего удивляться, — написал Халил И.

Ранее Mkset писал о падении цен в регионе на ряд продуктов.

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