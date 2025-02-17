«Доллар упал — цены взлетели»: в Уфе подорожал бензин

Posted 17 февраля, 09:56
Published 17 февраля, 09:56
Modified 17 февраля, 13:27
Updated 17 февраля, 13:27
Цены на заправках в Уфе традиционно обновились. Бензин в столице Башкирии снова подорожал. Так, всего за неделю стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 30 копеек и теперь составляет ₽54,25. Литр АИ-92 ATUM также подорожал на 30 копеек и сейчас стоит ₽55,35. Бензин АИ-95 ATUM показал такой же прирост по стоимости за литр, и теперь его цена составляет ₽58,95.
А вот дизель, наоборот, немного сбросил в стоимости. Его цена снизилась на 9 копеек до ₽67,50.
— Доллар упал — цены взлетели. Романтика, — написал в комментариях Алексей А.
— Когда уже нажрутся? , — интересуется Сергей К.
— Всё стабильно бакс вырос — бенз подрос, бакс упал — бенз подрос, — пишет Павел Т.
— До 100 рублей дойдём. Ничего удивляться, — написал Халил И.
Ранее Mkset писал о падении цен в регионе на ряд продуктов.