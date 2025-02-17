«Доллар упал — цены взлетели»: в Уфе подорожал бензин

Цены на заправках в Уфе традиционно обновились. Бензин в столице Башкирии снова подорожал. Так, всего за неделю стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 30 копеек и теперь составляет ₽54,25. Литр АИ-92 ATUM также подорожал на 30 копеек и сейчас стоит ₽55,35. Бензин АИ-95 ATUM показал такой же прирост по стоимости за литр, и теперь его цена составляет ₽58,95.