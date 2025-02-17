Детство в Башкирии оценили в ₽715 млн

На эти деньги, среди прочего, построят несколько объектов, где будут вести приём специалисты по женским консультациям. Ещё восемь кабинетов специализирующихся на женском репродуктивном здоровье врачей появятся на базе существующих отделений акушеров-гинекологов в центральных районных больницах муниципалитетов Башкортостана.