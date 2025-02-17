Детство в Башкирии оценили в ₽715 млн

Posted 17 февраля, 17:30
Published 17 февраля, 17:30
Modified 17 февраля, 19:38
Updated 17 февраля, 19:38
Так, по словам руководителя министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, в 2024 году в рамках регионального проекта на эти цели направят ₽714,9 млн.
На эти деньги, среди прочего, построят несколько объектов, где будут вести приём специалисты по женским консультациям. Ещё восемь кабинетов специализирующихся на женском репродуктивном здоровье врачей появятся на базе существующих отделений акушеров-гинекологов в центральных районных больницах муниципалитетов Башкортостана.
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