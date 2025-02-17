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Posted 17 февраля, 17:30

Published 17 февраля, 17:30

Modified 17 февраля, 19:38

Updated 17 февраля, 19:38

Хорошую новость для семей сообщили в Башкирии

Детство в Башкирии оценили в ₽715 млн

17 февраля 2025, 17:30
Фото: 1MI.

Хорошую новость для семей сообщили в Башкирии

Башкортостанский Минздрав отчитался о местных мерах по «охране здоровья матери и ребёнка», выяснил Mkset в ходе оперативного совещания правительства региона в понедельник, 17 февраля.

Так, по словам руководителя министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, в 2024 году в рамках регионального проекта на эти цели направят ₽714,9 млн.

На эти деньги, среди прочего, построят несколько объектов, где будут вести приём специалисты по женским консультациям. Ещё восемь кабинетов специализирующихся на женском репродуктивном здоровье врачей появятся на базе существующих отделений акушеров-гинекологов в центральных районных больницах муниципалитетов Башкортостана.

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Ранее Mkset называл возраст самой молодой и самой старородящей мамы в Башкирии. Первая годится второй во внучки.

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