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Posted 17 февраля, 08:26

Published 17 февраля, 08:26

Modified 17 февраля, 13:34

Updated 17 февраля, 13:34

Хабиров вручил медаль бойцу с позывным «Башкир»

Боец «Башкир» получил медаль от Хабирова

17 февраля 2025, 08:26
Фото: Скриншот трансляции оперативного совещания правительства Башкирии.

Хабиров вручил медаль бойцу с позывным «Башкир»

Боец СВО Мударис Асылбаев с позывным «Башкир» получил медаль Шаймуратова из рук главы Республики Башкортостан на оперативке регионального правительства в понедельник, 17 февраля.
— Указом главы Республики Башкортостан медалью генерала Шаймуратова награждён Асылбаев Мударис Гафурович, командир эвакуационного отделения танкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа, — прозвучало на оперативном совещании.

Хабиров поздравил бойца и отметил, что тот уже был неоднократно награждён за воинские заслуги.

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Мударис Асылбаев родился в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. В 2024 году участвовал в параде Победы в столице России, пройдя в «коробке» участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб разнорабочий из Белорецкого района Республики Башкортостан. Прощание с ним состоялось на днях.

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