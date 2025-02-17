Боец «Башкир» получил медаль от Хабирова

Posted 17 февраля, 08:26
Published 17 февраля, 08:26
Modified 17 февраля, 13:34
Updated 17 февраля, 13:34
— Указом главы Республики Башкортостан медалью генерала Шаймуратова награждён Асылбаев Мударис Гафурович, командир эвакуационного отделения танкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа, — прозвучало на оперативном совещании.
Хабиров поздравил бойца и отметил, что тот уже был неоднократно награждён за воинские заслуги.
Мударис Асылбаев родился в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. В 2024 году участвовал в параде Победы в столице России, пройдя в «коробке» участников спецоперации.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб разнорабочий из Белорецкого района Республики Башкортостан. Прощание с ним состоялось на днях.