Аномальные морозы придут к весне в Башкирию

Posted 17 февраля, 13:51
Published 17 февраля, 13:51
Modified 17 февраля, 16:18
Updated 17 февраля, 16:18
Как считают синоптики, наиболее ярко холодное время года проявит себя в конце февраля. Оттепель в начале последнего месяца зимы оказалась не единственной аномалией, которой она отметилась. Температура воздуха окажется ниже нормы на 4-6°C.
Так, в середине предпоследней недели февраля температура воздуха в Башкирии понизится до -19°C… -24°C при нормальных условиях. При прояснениях же похолодать может и вовсе до -26°C… -31°C.
Существенных осадков между тем не предвидится. К концу недели столбики термометров будут чуть выше упомянутых значений.