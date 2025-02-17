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Posted 17 февраля, 13:51

Published 17 февраля, 13:51

Modified 17 февраля, 16:18

Updated 17 февраля, 16:18

В Башкирии похолодает до -31°C

Аномальные морозы придут к весне в Башкирию

17 февраля 2025, 13:51
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -31°C

Экстремальное падение температур прогнозируют в Башкортостане вслед за аномально тёплой погодой, следует из прогноза Башгидрометцентра, изученного Mkset в понедельник, 17 февраля.

Как считают синоптики, наиболее ярко холодное время года проявит себя в конце февраля. Оттепель в начале последнего месяца зимы оказалась не единственной аномалией, которой она отметилась. Температура воздуха окажется ниже нормы на 4-6°C.

Так, в середине предпоследней недели февраля температура воздуха в Башкирии понизится до -19°C… -24°C при нормальных условиях. При прояснениях же похолодать может и вовсе до -26°C… -31°C.

Существенных осадков между тем не предвидится. К концу недели столбики термометров будут чуть выше упомянутых значений.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как взыскать деньги за падение в гололёд.

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