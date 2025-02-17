Андрей Иванюта о деле педофилов: «Есть один обвиняемый, все остальное — домыслы»

Редакция обнаружила в материалах Белорецкого межрайонного суда дело, поступившее в суд 15 августа 2024 года, и завершившееся обвинительным приговором 25 января 2025 года. Имя подсудимого скрыто, его обвинили в 14 эпизодах по статьям 132, 133 и 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера и развратные действия). Не известно, имеет ли это дело какое-то отношение к тем слухам и домыслам, которые стали распространяться в Белорецком районе с конца прошлого года, или нет. Но это подтверждает наличие самого факта преступлений против половой неприкосновенности личности в регионе.