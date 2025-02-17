Андрей Иванюта о деле педофилов: «Есть один обвиняемый, все остальное — домыслы»

Posted 17 февраля, 05:11
Published 17 февраля, 05:11
Modified 17 февраля, 05:56
Updated 17 февраля, 05:56
Андрей Иванюта подтвердил, что более двух месяцев назад правоохранительными органами по обвинению в тяжком преступлении против несовершеннолетних задержан житель Белорецка. Ту же информацию распространили в СМИ 14 февраля от имени следственного комитета республики. В следкоме рассказали, что в производстве находится уголовное дело в отношении одного мужчины по ст. 134 УК РФ, в деле имеется двое потерпевших, и они не сироты, а «иная информация о нескольких фигурантах уголовного дела и большом количестве потерпевших, не соответствует действительности».
Все остальное, что говорилось в СМИ о белорецком деле, Андрей Иванюта называет «домыслами и слухами», которые распространяются заинтересованными лицами.
— Считаю, что эта акция однозначно кем-то проплачена, — рассказал он. — И деньгами немалыми. Вижу ситуацию так — после задержания в городе поползли разные сплетни, увеличивался круг участников и потерпевших. А тут еще и я, внезапно, по мнению людей, ушел с должности.
— Кто-то очень обиженный и заинтересованный в публичном очернении власти в районе, а может быть, и лично меня, решил воспользоваться ситуацией, — добавил он. — Думаю, что это кто-то местный. Нашел нечистоплотных исполнителей, проплатил информационную кампанию в интернете, а дальше по схеме — оппозиционно настроенный чат в мессенджере, владелец которого находится за рубежом, публикует пост с громкими словами и фамилиями известных в районе людей. Идут репосты, комментарии, и фейк с самыми нелепыми фактами разошелся по чатам и «желтым» СМИ. В итоге уже экстремистская, запрещенная в России организация, монтирует (кстати, тяп-ляп) видеоролик с фото и видео из открытых источников, что мы уже задержаны. Самое ужасное, что сейчас от этой лжи страдают воспитанники детского центра в Узяне.
— Мы с директором и воспитателем заведения, главой сельского поселения, моими коллегами открыто обратились в правоохранительные органы с просьбой опровергнуть этот фейк и найти заказчиков и распространителей — сказал Иванюта.
Андрей Иванюта откровенно говорит о причинах своей отставки в декабре 2024 года:
— Никаких особенных причин нет. Я много лет проработал в государственной системе, с большой моральной и физической нагрузкой. Последние месяцы было тяжело работать также эффективно, как привык и как считаю нужным, а по-другому не умею. Стало страдать здоровье, перестал испытывать удовлетворение от работы. Решил, что честнее уйти, отдохнуть и заняться своим любимым делом. Сначала с семьей думали в Уфу вернуться, были предложения по работе, но потом решили остаться в Белорецке, за пять лет привыкли, сын здесь вырос.
— Да и люблю я этот город и район Белорецкий, я сам по натуре турист, поэтому и остался здесь, — пояснил он. — У меня есть мысли заняться развитием туризма в нашем районе.
Добавим, 14 февраля Андрей Иванюта в соцсетях опубликовал коллективное обращение в правоохранительные органы, которое подписали также его бывший первый заместитель Кирилл Егупов, глава администрации Узянского сельсовета Севостьянов А., директор ГБУ РБ Центр «Спутник» Васючкова Ю., воспитатель ГБУ РБ Центр «Спутник» Андриянова И. и советник главы администрации Белорецкого района Реус И.
— Некоторые просто даже не знают, что когда раскидывают по сетям фейки, они нарушают закон, — пояснил он. — Поэтому я считаю, что хотя бы научить кого-то надо, чтобы в будущем неповадно было. Я не хочу никого наказывать, но я хочу, чтобы справедливость была в этих вещах.
Редакция обнаружила в материалах Белорецкого межрайонного суда дело, поступившее в суд 15 августа 2024 года, и завершившееся обвинительным приговором 25 января 2025 года. Имя подсудимого скрыто, его обвинили в 14 эпизодах по статьям 132, 133 и 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера и развратные действия). Не известно, имеет ли это дело какое-то отношение к тем слухам и домыслам, которые стали распространяться в Белорецком районе с конца прошлого года, или нет. Но это подтверждает наличие самого факта преступлений против половой неприкосновенности личности в регионе.