Волки устроили концерт в Парке Лесоводов в Уфе

Posted 16 февраля, 06:40
Published 16 февраля, 06:40
Modified 17 февраля, 14:13
Updated 17 февраля, 14:13
В вольере для животных в Парке Лесоводов в Уфе клыкастые хищники устроили для прогуливающихся настоящий концерт. По словам очевидцев, сначала один волк стал выть, а спустя секунду его исполнение подхватили и другие животные. Как итог, стройный хор голосов на всю округу.
— Я такого никогда не видел. Очень захватывает и в тоже время очень жутко. Прямо мурашки по коже. Сразу представляешь, каково было бы оказаться один на один с ними в лесу. Не дай Бог, — рассказал один из читателей издания.
По данным экспертов, с помощью воя волки общаются. Интонация при этом звуковом исполнении играет важнейшую роль. Вой хищников — это как радиосигнал у людей.