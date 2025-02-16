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Posted 16 февраля, 06:40

Published 16 февраля, 06:40

Modified 17 февраля, 14:13

Updated 17 февраля, 14:13

Волки устроили концерт в Парке Лесоводов в Уфе

Волки устроили концерт в Парке Лесоводов в Уфе

16 февраля 2025, 06:40
Фото: 1MI.
Горожане сняли на видео как хищники хором воют, сообщает Telegram-канал Ufa_rb в воскресенье, 16 февраля.

В вольере для животных в Парке Лесоводов в Уфе клыкастые хищники устроили для прогуливающихся настоящий концерт. По словам очевидцев, сначала один волк стал выть, а спустя секунду его исполнение подхватили и другие животные. Как итог, стройный хор голосов на всю округу.

— Я такого никогда не видел. Очень захватывает и в тоже время очень жутко. Прямо мурашки по коже. Сразу представляешь, каково было бы оказаться один на один с ними в лесу. Не дай Бог, — рассказал один из читателей издания.
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По данным экспертов, с помощью воя волки общаются. Интонация при этом звуковом исполнении играет важнейшую роль. Вой хищников — это как радиосигнал у людей.

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