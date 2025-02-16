Волки устроили концерт в Парке Лесоводов в Уфе

В вольере для животных в Парке Лесоводов в Уфе клыкастые хищники устроили для прогуливающихся настоящий концерт. По словам очевидцев, сначала один волк стал выть, а спустя секунду его исполнение подхватили и другие животные. Как итог, стройный хор голосов на всю округу.