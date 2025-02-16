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Posted 16 февраля, 16:52

Published 16 февраля, 16:52

Modified 16 февраля, 17:09

Updated 16 февраля, 17:09

Четверо мигрантов напали на полицейских в Уфе

Четверо мигрантов напали на полицейских в Уфе

16 февраля 2025, 16:52
Фото: mkset.ru.
Мужчины были пьяны и пытались попасть в ночной клуб, сообщает телеканал UTV в воскресенье, 16 февраля.

В минувшие выходные четверо друзей-мигрантов изрядно выпив решили продолжить свое веселье в одном из ночных клубов Уфы расположенном в Арт-Квадрате. Охранник, видя их пьяное состояние им отказал. Запрет на вход их жутко разозлил и мужчины стали кричать и угрожать секьюрити. Он решил не спорить, а просто вызвать полицию. На место оперативно приехал наряд стражей правопорядка.

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На просьбу проехать в отдел полиции и разобраться, мужчины ответили отказом и стали оказывать полицейским сопротивление и драться. Пришлось полицейским применить силу и уже в наручниках отвезти их в отдел полиции №4.

Сейчас стражи правопорядка проверяют «тусовщиков» на законность нахождения в России.

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