Четверо мигрантов напали на полицейских в Уфе

Posted 16 февраля, 16:52
Published 16 февраля, 16:52
Modified 16 февраля, 17:09
Updated 16 февраля, 17:09
В минувшие выходные четверо друзей-мигрантов изрядно выпив решили продолжить свое веселье в одном из ночных клубов Уфы расположенном в Арт-Квадрате. Охранник, видя их пьяное состояние им отказал. Запрет на вход их жутко разозлил и мужчины стали кричать и угрожать секьюрити. Он решил не спорить, а просто вызвать полицию. На место оперативно приехал наряд стражей правопорядка.
На просьбу проехать в отдел полиции и разобраться, мужчины ответили отказом и стали оказывать полицейским сопротивление и драться. Пришлось полицейским применить силу и уже в наручниках отвезти их в отдел полиции №4.
Сейчас стражи правопорядка проверяют «тусовщиков» на законность нахождения в России.