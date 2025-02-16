Четверо мигрантов напали на полицейских в Уфе

В минувшие выходные четверо друзей-мигрантов изрядно выпив решили продолжить свое веселье в одном из ночных клубов Уфы расположенном в Арт-Квадрате. Охранник, видя их пьяное состояние им отказал. Запрет на вход их жутко разозлил и мужчины стали кричать и угрожать секьюрити. Он решил не спорить, а просто вызвать полицию. На место оперативно приехал наряд стражей правопорядка.