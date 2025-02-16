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Posted 16 февраля, 13:18

Published 16 февраля, 13:18

Modified 17 февраля, 14:10

Updated 17 февраля, 14:10

В Башкирии уже несколько месяцев ищут сотрудника на вакансию в ₽300`000

В Башкирии уже несколько месяцев ищут сотрудника на вакансию в ₽300`000

16 февраля 2025, 13:18
Фото: 1MI.
Список вакансий с хорошими зарплатами опубликовал портал Hh в воскресенье, 16 февраля.

Прибыльные рабочие места предлагают в Уфе, в Уфимском районе, в Чишминском и Благоварских районах. Самую крупную зарплату в ₽300`000 в месяц готовы платить замгенеральному директору по строительству в компании ООО «Жилстрой».

Также есть хорошие зарплаты в аграрном секторе. В Благоварском районе еправляющая компания «Таврос» предлагает сразу 10 вакансий от водителя, наладчика оборудования, до агронома и специалиста по зерну с зарплатами от ₽64`000 до ₽150`000 в месяц.

По данным специалистов, на рынке труда сейчас наблюдается острый дефицит рабочих специальностей, а также руководителей среднего и высшего звена. Из-за этого работодатели готовы платить серьезные деньги, а также в ряде компаний готовы обучать сотрудников без опыта работы.

Каждый третий уфимец занимался этим с коллегой на работе
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