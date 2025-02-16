В Башкирии уже несколько месяцев ищут сотрудника на вакансию в ₽300`000

Также есть хорошие зарплаты в аграрном секторе. В Благоварском районе еправляющая компания «Таврос» предлагает сразу 10 вакансий от водителя, наладчика оборудования, до агронома и специалиста по зерну с зарплатами от ₽64`000 до ₽150`000 в месяц.