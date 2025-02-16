В Башкирии из-за непогоды перекрыли сразу несколько трасс

Из-за сильной метели и мокрого снега в Башкирии были вынуждены перекрыть трассы. Движение для всех транспортов закрыто на участках Мелеуз — Федоровка с 19 по 55 километр, Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка с 79 по 87 километр, Стерлитамак — Федоровка с 54 по 68 километр. Объехать эти участки можно по дорогам через села Зирган, Нордовка и Федоровка. Время действий ограничений до вечера 16 февраля.