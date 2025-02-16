В Башкирии из-за непогоды перекрыли сразу несколько трасс

Posted 16 февраля, 12:39
Published 16 февраля, 12:39
Modified 17 февраля, 14:11
Updated 17 февраля, 14:11
Из-за сильной метели и мокрого снега в Башкирии были вынуждены перекрыть трассы. Движение для всех транспортов закрыто на участках Мелеуз — Федоровка с 19 по 55 километр, Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка с 79 по 87 километр, Стерлитамак — Федоровка с 54 по 68 километр. Объехать эти участки можно по дорогам через села Зирган, Нордовка и Федоровка. Время действий ограничений до вечера 16 февраля.
По данным синоптиков на Башкирию обрушился активный снежный циклон, сопровождающийся сильным ветром и низовой метелью. На дорогах видимость ограничена до 300 метров. По всей Республике Башкортостан сегодня наблюдаются сильные автомобильные пробки. На трассе М-5 на границе Татарстана и Башкортостана пробка растянулась на несколько километров в обе стороны. Фуры не могут самостоятельно заехать в гору. Им помогает специальный грузовой эвакуатор.