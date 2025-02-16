В Башкирии готовятся к сильному снегопаду

По словам специалистов, если есть возможность отложить дальнюю поездку, то стоит это сделать. Если все же приходится куда-то выезжать, то обязательно нужно полностью заправить бензобак в машине, взять с собой чай в термосе и перекус. В такую погоду на трассе возможно пробки из-за различных происшествий.