В Башкирии готовятся к сильному снегопаду

Posted 16 февраля, 06:13
Published 16 февраля, 06:13
Modified 17 февраля, 14:16
Updated 17 февраля, 14:16
Спасатели предупреждают жителей региона о сильных снегопадах и метели. МЧС России по Башкирии сообщает о сильных порывах ветра до 22 м/с и сильном ухудшении видимости. На дорогах видимость упадет до 500 метров.
По словам специалистов, если есть возможность отложить дальнюю поездку, то стоит это сделать. Если все же приходится куда-то выезжать, то обязательно нужно полностью заправить бензобак в машине, взять с собой чай в термосе и перекус. В такую погоду на трассе возможно пробки из-за различных происшествий.
Синоптики отмечают, что снежная погода продержится в регионе до середины недели, за ней придут сильные морозы.