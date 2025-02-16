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Posted 16 февраля, 06:13

Published 16 февраля, 06:13

Modified 17 февраля, 14:16

Updated 17 февраля, 14:16

Сильную метель обещают в Башкирии

В Башкирии готовятся к сильному снегопаду

16 февраля 2025, 06:13
Фото: 1MI.

Сильную метель обещают в Башкирии

МЧС республики выпустило предупреждение о метели и сильном снеге в воскресенье, 16 февраля.

Спасатели предупреждают жителей региона о сильных снегопадах и метели. МЧС России по Башкирии сообщает о сильных порывах ветра до 22 м/с и сильном ухудшении видимости. На дорогах видимость упадет до 500 метров.

По словам специалистов, если есть возможность отложить дальнюю поездку, то стоит это сделать. Если все же приходится куда-то выезжать, то обязательно нужно полностью заправить бензобак в машине, взять с собой чай в термосе и перекус. В такую погоду на трассе возможно пробки из-за различных происшествий.

Синоптики отмечают, что снежная погода продержится в регионе до середины недели, за ней придут сильные морозы.

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