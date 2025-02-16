Цена на бензин выросла в Башкирии

По словам специалистов, цена на топливо зачастую сильно подвержена сезонным колебаниям. В период отпусков или уборочной страды она часто повышается, в остальное время либо держится на уровне, либо понижается. Чем обусловлены такие скачки никто сейчас сказать достоверно не может.