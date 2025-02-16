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Posted 16 февраля, 06:23

Published 16 февраля, 06:23

Modified 17 февраля, 14:15

Updated 17 февраля, 14:15

Цена на бензин выросла в Башкирии

Цена на бензин выросла в Башкирии

16 февраля 2025, 06:23
Фото: 1MI.
Жители региона заявили в воскресенье, 16 февраля, о новом повышении цен на топливо.

Сегодня стало известно, что стоимость бензина на популярных заправках в Башкирии вновь скакнула вверх. Читатели Mkset заявили об этом в телеграмм-канале нашего издания. Причем подорожание стало ощутимым. Марки 95 и 92 бензина стали дороже сразу на 30 копеек за литр, между тем стоимость дизельного топлива упала на 9 копеек.

По словам специалистов, цена на топливо зачастую сильно подвержена сезонным колебаниям. В период отпусков или уборочной страды она часто повышается, в остальное время либо держится на уровне, либо понижается. Чем обусловлены такие скачки никто сейчас сказать достоверно не может.

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