Цена на бензин выросла в Башкирии

Posted 16 февраля, 06:23
Published 16 февраля, 06:23
Modified 17 февраля, 14:15
Updated 17 февраля, 14:15
Сегодня стало известно, что стоимость бензина на популярных заправках в Башкирии вновь скакнула вверх. Читатели Mkset заявили об этом в телеграмм-канале нашего издания. Причем подорожание стало ощутимым. Марки 95 и 92 бензина стали дороже сразу на 30 копеек за литр, между тем стоимость дизельного топлива упала на 9 копеек.
По словам специалистов, цена на топливо зачастую сильно подвержена сезонным колебаниям. В период отпусков или уборочной страды она часто повышается, в остальное время либо держится на уровне, либо понижается. Чем обусловлены такие скачки никто сейчас сказать достоверно не может.