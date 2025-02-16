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Posted 16 февраля, 13:38

Published 16 февраля, 13:38

Modified 17 февраля, 14:10

Updated 17 февраля, 14:10

Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии

Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии

16 февраля 2025, 13:38
Фото: 1MI.
Росстат в воскресенье, 16 февраля, опубликовал статистику о гибели младенцев за 2024 год по регионам России.

Специалисты подсчитали, что в Башкортостане с января по ноябрь прошлого года умерло 125 детей в возрасте до одного года. Интересно, что в 2023 году смертей было больше. 128 малышей не смогли пережить свой первый год.

По актуальным данным медицинских специалистов, у младенческой смертности можно выделить сразу несколько причин. Наиболее частые — это врожденные пороки развития, травмы при проведении родов, а также болезни, с которыми взрослый ребенок мог бы справиться при помощи врачей, но малышу это сделать крайне трудно. Это пневмония, сердечно-сосудистые болезни и синдром внезапного удушья, а также иные стремительно развивающиеся заболевания.

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