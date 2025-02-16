Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии

По актуальным данным медицинских специалистов, у младенческой смертности можно выделить сразу несколько причин. Наиболее частые — это врожденные пороки развития, травмы при проведении родов, а также болезни, с которыми взрослый ребенок мог бы справиться при помощи врачей, но малышу это сделать крайне трудно. Это пневмония, сердечно-сосудистые болезни и синдром внезапного удушья, а также иные стремительно развивающиеся заболевания.