Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии

Posted 16 февраля, 13:38
Published 16 февраля, 13:38
Modified 17 февраля, 14:10
Updated 17 февраля, 14:10
Специалисты подсчитали, что в Башкортостане с января по ноябрь прошлого года умерло 125 детей в возрасте до одного года. Интересно, что в 2023 году смертей было больше. 128 малышей не смогли пережить свой первый год.
По актуальным данным медицинских специалистов, у младенческой смертности можно выделить сразу несколько причин. Наиболее частые — это врожденные пороки развития, травмы при проведении родов, а также болезни, с которыми взрослый ребенок мог бы справиться при помощи врачей, но малышу это сделать крайне трудно. Это пневмония, сердечно-сосудистые болезни и синдром внезапного удушья, а также иные стремительно развивающиеся заболевания.