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Posted 16 февраля, 12:12

Published 16 февраля, 12:12

Modified 17 февраля, 14:12

Updated 17 февраля, 14:12

На трассе в Башкирии произошла массовая авария

На трассе в Башкирии произошла массовая авария

16 февраля 2025, 12:12
Фото: МЧСРоссии по РБ.
Сразу 14 машин столкнулись из-за плохих погодных условий и высокой скорости, рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ в воскресенье, 16 февраля.

ДТП в Аургазинском районе, рядом с поселком Новый Кальчир, в Башкирии произошло сегодня днем. По словам очевидцев, одну из машин резко занесло, и она вылетела на встречку. Из-за метели и плохой видимости в них последовательно въехали еще 12 автомобилей.

Фото: МЧС России по РБ
— Не видно было вообще ничего, словно в тумане. Из-за этого кто-то притормозил, а кто-то ехала как ехал и в итоге авария. Многие пострадали. Несколько машин вообще восстановлению не подлежат, —рассказал один из очевидцев.

По данным спасателей, в массовой аварии пострадало 3 человека и второклассник. К счастью, никто не погиб. На место ЧП оперативно выехали скорая, спасатели и сотрудники ГАИ. Также к аварии выехали спасатели на вездеходе с просторным пунктом обогрева и снегоходом. Из-за ДТП на трассе появилась большая пробка.

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