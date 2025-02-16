На трассе в Башкирии произошла массовая авария

ДТП в Аургазинском районе, рядом с поселком Новый Кальчир, в Башкирии произошло сегодня днем. По словам очевидцев, одну из машин резко занесло, и она вылетела на встречку. Из-за метели и плохой видимости в них последовательно въехали еще 12 автомобилей.