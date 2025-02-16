На трассе в Башкирии произошла массовая авария

Posted 16 февраля, 12:12
Published 16 февраля, 12:12
Modified 17 февраля, 14:12
Updated 17 февраля, 14:12
ДТП в Аургазинском районе, рядом с поселком Новый Кальчир, в Башкирии произошло сегодня днем. По словам очевидцев, одну из машин резко занесло, и она вылетела на встречку. Из-за метели и плохой видимости в них последовательно въехали еще 12 автомобилей.
— Не видно было вообще ничего, словно в тумане. Из-за этого кто-то притормозил, а кто-то ехала как ехал и в итоге авария. Многие пострадали. Несколько машин вообще восстановлению не подлежат, —рассказал один из очевидцев.
По данным спасателей, в массовой аварии пострадало 3 человека и второклассник. К счастью, никто не погиб. На место ЧП оперативно выехали скорая, спасатели и сотрудники ГАИ. Также к аварии выехали спасатели на вездеходе с просторным пунктом обогрева и снегоходом. Из-за ДТП на трассе появилась большая пробка.