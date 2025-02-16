Командир уфимского самолета доложил о бедствии в небе

Posted 16 февраля, 14:31
Published 16 февраля, 14:31
Modified 17 февраля, 14:07
Updated 17 февраля, 14:07
Пассажирам самолета, летевшего из Уфы в Новый Уренгой, сегодня было страшно и тревожно. В небе над Свердловской областью капитан судна получил от датчиков сигнал о разгерметизации в салоне. После этого мужчина запросил у диспетчера разрешения снизится с 10000 метров до 3000. Ему дали добро. После того как самолет снизился, сигнал бедствия был отозван, а экипаж лайнера принял решение о посадке на запасном аэродроме в Тюмени.
По данным специалистов, сбой в оборудовании самолета явление крайне редкое. Обычно все системы перепроверяются несколько раз и дублируются. Однако это техника и ей свойственно ломаться. Командир воздушного судна принял верное решение уйти на запасной аэродром.