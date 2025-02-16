«Дело педофилов» из Белорецка прокомментировал СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии опроверг слухи о массовых злодеяниях в Белорецке, но подтвердил расследование дела о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Напомним, в последние дни в прессе и соцсетях бурно муссируется тема о расследовании в Белорецке уголовного дела, связанного с преступлениями против половой неприкосновенности местных детей, в том числе — детдомовцев. Следственное управление СКР по РБ решило предоставило официальный комментарий по данной ситуации.