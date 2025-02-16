«Дело педофилов» из Белорецка прокомментировал СК Башкирии

Posted 16 февраля, 16:12
Published 16 февраля, 16:12
Modified 16 февраля, 16:15
Updated 16 февраля, 16:15
Следственный комитет Башкирии опроверг слухи о массовых злодеяниях в Белорецке, но подтвердил расследование дела о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Напомним, в последние дни в прессе и соцсетях бурно муссируется тема о расследовании в Белорецке уголовного дела, связанного с преступлениями против половой неприкосновенности местных детей, в том числе — детдомовцев. Следственное управление СКР по РБ решило предоставило официальный комментарий по данной ситуации.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в производстве Белорецкого межрайонного следственного отдела действительно находится уголовное дело в отношении одного мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).
При этом, региональный Следком опровергает информацию, тиражируемую в социальных сетях и СМИ, о нескольких фигурантах уголовного дела и большом количестве потерпевших. В официальном комментарии подчеркивается, что двое признанных потерпевшими гражданина не являются детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей. Обвиняемый находится под стражей, и в настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования.
Напомним, ранее издание Mkset сообщало об «извращенском» уголовном деле, к которому, по информации источника, якобы могла быть причастна белорецкая элита из богачей и чиновников. Сообщалось, что в связях с малолетками обвиняется местный предприниматель, жертвами которого якобы становились воспитанники детдомов. Источник утверждал, что предприниматель «поставлял» несовершеннолетних для «развлечений» другим бизнесменам и чиновникам города. Также сообщалось о попытке задержанного нанести себе увечья.
Однако, Следственное управление СКР по РБ официально опровергает большинство деталей, озвученных анонимными источниками, настаивая на том, что дело касается лишь одного обвиняемого и двух потерпевших, не являющихся сиротами.
— Расследование продолжается, и общественность будет проинформирована о его результатах, — указано в сообщении регионального Следкома.
Напомним, из-за «дела педофилов» из Белорецка редакция Mkset начала получать анонимные угрозы. Автор писем грозит журналистам расправой за отказ удалить материалы по «делу педофилов» и приверженность выполнению профессионального долга.