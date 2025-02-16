Блинная неделя — когда будет Масленица в 2025 году и как ее провести

Posted 16 февраля, 03:30
Published 16 февраля, 03:30
Modified 16 февраля, 03:30
Updated 16 февраля, 03:30
Масленица — это праздник, который традиционно отмечается перед Пасхой, которая в православном календаре каждый год приходится на разные даты.
Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который начинается после окончания Масленичной недели.
В 2025 году Пасху православные будут отмечать 20 апреля. Соответственно, Великий Пост начнется 3 марта, а Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта.
Но Масленица не всегда была приурочена к православному календарю. Этот праздник восточные славяне отмечали задолго до установления христианства. В древние времена Масленица символизировала окончание зимы и приход весны, и у многих народов праздновалась в день весеннего равноденствия.
Многие столетия это был народный праздник, сопровождавшийся языческими обрядами — выпеканием блинов, символизирующих солнце, сжиганием чучела зимы, широкими народными гуляниями.
Православная церковь не стала отменять полюбившийся народу праздник, но переосмыслила понятие Масленицы. Праздник стали отмечать ровно за неделю до Великого поста и даже дали ей название Сырная седмица. По церковным правилам в последнюю неделю перед Великим постом запрещается в пищу мясо и мясные блюда, но можно употреблять молочные, «масляные» продукты. Именно поэтому в народе закрепилось название праздника — Масляная неделя или Масленица.
В наше время Масленица практически лишилась своего языческого значения, превратившись в обычную неделю отдыха и веселья перед Великим постом. Хотя многие обряды язычеств сохранились до наших времен. Во многих регионах России Масленичная неделя стала больше гастрономическим и культурным событием, нежели религиозным праздником.
Масленица — веселый и шумный праздник. Его принято отмечать широкими гуляниями, каждый день печь блины и ходить в гости, устраивать ярмарки, театральные представления и сжигать чучело. Православная церковь отмечает, что эти обряды не имеют никакого отношения к православию и являются исключительно языческими.
По традиции Масленичная неделя делится на два периода: первые три дня отмечается Узкая Масленица — можно выполнять некоторые домашние работы и мелкие дела по хозяйству, остальные четыре дня — Широкая Масленица, когда принято только веселиться и отдыхать.
Наши предки каждому дню на Масленичной недели придавали особое значение — давали собственное название и выполняли особые ритуалы.
В первый день Масленичной недели все хозяйки начинают печь блины — главный символ праздника. По традиции нужно отдать первый блин нуждающимся либо животным в знак поминовения усопших.
В этот день наши предки мастерили соломенное чучело, которое должно было простоять всю неделю — до конца Масленицы. Завершали и другие приготовления к празднованию — возводили снежные города, обустраивали ярмарки и балаганы.
Что приготовить: ажурные тонкие блинчики со сливочным маслом и сахаром.
На второй день Масленичной недели молодежь заигрывала друг с другом. В этот день проводили веселые гулянья, устраивали хороводы и катания на снежных горках, пели колядки и плясали, ходили в гости на блины.
Также устраивали смотрины невестам — девушек сватали, чтобы сыграть свадьбу сразу после окончания Великого поста.
Что приготовить: на второй день Масленицы блины становятся сытней и готовятся с насыщенной начинкой — икрой, рыбой, яйцом с луком, творогом, грибами. Помимо этого, гостей принято угощать пирогами, варениками с грибами, картошкой или капустой.
В среду начинали ходить друг к другу в гости с вкусным угощением. Особенно должны были постараться будущие тещи — в этот день предполагаемый зять приходит отведать тещиных блинов. При этом теща следила, какие блины выберет зять: если со сладкой начинкой, то и характер у него будет мягкий и покладистый, а если с соленой, то зять будет нравом крут.
Что приготовить: блины с начинками 3-5 видов — с желтком и зеленым луком, с тунцом и зеленью, с яблоками и корицей, с мёдом и орешками. На стол в третий день Масленичной недели для дорогих гостей ставили пирог с сельдью, зеленым луком, вареным яйцом.
Узкая Масленица закончилась и началась Широкая. С этого дня не принято сидеть дома в одиночестве и отказываться от гостей и гуляний. К затворникам наши предки относились неодобрительно.
Шум и веселье в четверг считались обязательной программой. Катание на каруселях и лошадях, снежные баталии, прыжки через костер, ярмарочные развлечения — веселый разгуляй должен был быстрей прогнать стужу и уступить место весне.
Что приготовить: сытные толстые блины с припеком — творогом, рыбой, грибами, фаршированные яйца, тарталетки с сыром, пирожки с картошкой и капустой.
Теща отправляется в гости к дочке и зятю — они должны были накрыть богатый и щедрый стол. Это семейная традиция, призванная укрепить родственные связи.
Что приготовить: одними блинами перед дорогими гостями не отделаться. Семья зятя накрывала богатые столы: пироги, различные блюда с рыбой, холодные закуски, наваристую уху, запеченную с грибами картошку.
День для веселых девичников — молодые невестки приглашали в гости золовок и других подружек. Девушки в этот вечер сплетничали и секретничали, гадали на семейное счастье, на детей, на судьбу.
Что приготовить: стол на шестой день Масленицы уже выглядит намного скромнее, ведь до Великого поста остается всего один день. На стол ставили тонкие гречишные блины, фрукты, сладости, домашнюю выпечку.
Этот день у православных еще зовется Прощеным воскресеньем. В храмах совершается чин прощения, все православные просят друг у друга прощения за все обиды и грехи, сотворенные в течение года.
Среди народных традиций в последний день Масленицы — массовые гуляния и сжигание чучела зимы. В костер кидается и вся оставшаяся после Сырной седмицы скоромная еда, чтобы не соблазнять ею постящихся в дни Великого поста.
Что приготовить: обжорство в этот день не допускается. Если блины еще не надоели, то можно приготовить легкие вегетарианские блинчики. На столе в этот день постные блюда — каши, орехи, грибы, мёд, кисель.
Любимый в народе праздник Масленицы продлится в 2025 году с 24 февраля по 2 марта. Празднование сочетает в себе и православные, и народные традиции. Православная церковь не запрещает веселье на Масленичной неделе, но предостерегает от языческих обрядов, суеверий, обжорства и пьянства.