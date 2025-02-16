Блинная неделя — когда будет Масленица в 2025 году и как ее провести

В среду начинали ходить друг к другу в гости с вкусным угощением. Особенно должны были постараться будущие тещи — в этот день предполагаемый зять приходит отведать тещиных блинов. При этом теща следила, какие блины выберет зять: если со сладкой начинкой, то и характер у него будет мягкий и покладистый, а если с соленой, то зять будет нравом крут.