Жительницу Башкирии лично поблагодарил Владимир Путин

Наталья Марцева — ведущий специалист по охране труда Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «Российские железные дороги». Это значит, что ежедневно, благодаря ее работе, тысячи сотрудников РЖД, работающих на этом участке, находятся в большей безопасности.