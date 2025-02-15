Жительницу Башкирии лично поблагодарил Владимир Путин

Posted 15 февраля, 05:22
Published 15 февраля, 05:22
Modified 15 февраля, 05:24
Updated 15 февраля, 05:24
Владимир Путин выразил благодарность жительнице Башкирии, Наталье Марцевой, за ее многолетний труд и вклад в обеспечение безопасности на одном из ключевых предприятий Башкирии. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации 13 февраля.
Наталья Марцева — ведущий специалист по охране труда Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «Российские железные дороги». Это значит, что ежедневно, благодаря ее работе, тысячи сотрудников РЖД, работающих на этом участке, находятся в большей безопасности.
Как ранее сообщал Mkset, Башкирия обзавелась новым брендом с географическим указанием.