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Posted 15 февраля, 05:22

Published 15 февраля, 05:22

Modified 15 февраля, 05:24

Updated 15 февраля, 05:24

Жительницу Башкирии лично поблагодарил Владимир Путин

Жительницу Башкирии лично поблагодарил Владимир Путин

15 февраля 2025, 05:22
Фото: Kremlin.ru.
Президент России отметил заслуги специалиста из Уфы высокой благодарностью, сообщает в субботу, 15 февраля, официальный портал правовой информации.

Владимир Путин выразил благодарность жительнице Башкирии, Наталье Марцевой, за ее многолетний труд и вклад в обеспечение безопасности на одном из ключевых предприятий Башкирии. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации 13 февраля.

Наталья Марцева — ведущий специалист по охране труда Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «Российские железные дороги». Это значит, что ежедневно, благодаря ее работе, тысячи сотрудников РЖД, работающих на этом участке, находятся в большей безопасности.

Как ранее сообщал Mkset, Башкирия обзавелась новым брендом с географическим указанием.

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