Жители Башкирии рискуют остаться без единого пособия

Единое пособие, призванное поддержать семьи с невысокими доходами, может оказаться недоступным для некоторых жителей Башкирии. В Социальном фонде Башкирии UfacityNews.ru рассказали об основных причинах отказа в выплате. Главный критерий — доход семьи. Если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум, установленный в регионе (а это 15 782 рубля), то, увы, пособие не полагается. Это значит, что даже небольшое превышение может лишить семью поддержки.