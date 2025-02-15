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Posted 15 февраля, 07:56

Published 15 февраля, 07:56

Modified 16 февраля, 16:18

Updated 16 февраля, 16:18

Жители Башкирии рискуют остаться без единого пособия

Жители Башкирии рискуют остаться без единого пособия

15 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.
Социальный фонд Башкирии в субботу, 15 февраля, раскрыл главные ловушки, из-за которых можно не получить столь необходимую выплату.

Единое пособие, призванное поддержать семьи с невысокими доходами, может оказаться недоступным для некоторых жителей Башкирии. В Социальном фонде Башкирии UfacityNews.ru рассказали об основных причинах отказа в выплате. Главный критерий — доход семьи. Если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум, установленный в регионе (а это 15 782 рубля), то, увы, пособие не полагается. Это значит, что даже небольшое превышение может лишить семью поддержки.

Другой распространенной причиной отказа является отсутствие официального дохода у трудоспособных членов семьи. Соцфонд требует документальное подтверждение уважительных причин, объясняющих отсутствие работы. Просто «не работаю» не подойдет. Необходимо доказать, что человек не может трудоустроиться по объективным причинам, например, ухаживает за инвалидом, ребенком до трех лет или другим нуждающимся родственником.

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Банальные ошибки при оформлении документов также играют свою роль. Неполный пакет документов, неверно заполненные поля в заявлении — все это может привести к отказу. Внимательность и аккуратность при подаче заявления крайне важны.

Кроме того, Соцфонд напоминает, что единое пособие предназначено только для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории России. В ведомстве настоятельно рекомендуют внимательно изучить все требования и условия получения единого пособия перед подачей заявления.

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Как ранее сообщал Mkset, в регионе растет число людей, познавших вкус столетия и перешагнувших вековой рубеж.

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