Висячий камень покалечил уфимца

Posted 15 февраля, 10:58
Published 15 февраля, 10:58
Modified 16 февраля, 16:11
Updated 16 февраля, 16:11
Несчастный случай произошел 15 февраля в Уфе на улице Блюхера, на так называемом висячем камне, популярном месте отдыха среди горожан. Мужчина сорвался с высоты и получил серьезные повреждения. В результате падения у уфимца диагностированы множественные травмы и переломы.
Врачи проводят все необходимые исследования, включая УЗИ, рентген и лабораторные анализы, чтобы оценить степень повреждений и разработать план лечения. Ведется мониторинг и коррекция жизненно важных функций. Министр здравоохранения подчеркнул, что падение с высоты может привести к очень серьезным травмам. Он призвал жителей и гостей Уфы соблюдать меры безопасности и быть осторожными в потенциально опасных местах.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ведется поиск водителя, сбившего 13-летнюю девочку во дворе и скрывшегося с места происшествия.