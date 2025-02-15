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Posted 15 февраля, 10:58

Published 15 февраля, 10:58

Modified 16 февраля, 16:11

Updated 16 февраля, 16:11

Висячий камень покалечил уфимца

Висячий камень покалечил уфимца

15 февраля 2025, 10:58
Фото: TG: Айрат Рахматуллин.
Популярное место отдыха обернулось трагедией для жителя Уфы, получившего серьезные травмы при падении, сообщает в субботу, 15 февраля, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Несчастный случай произошел 15 февраля в Уфе на улице Блюхера, на так называемом висячем камне, популярном месте отдыха среди горожан. Мужчина сорвался с высоты и получил серьезные повреждения. В результате падения у уфимца диагностированы множественные травмы и переломы.

Врачи проводят все необходимые исследования, включая УЗИ, рентген и лабораторные анализы, чтобы оценить степень повреждений и разработать план лечения. Ведется мониторинг и коррекция жизненно важных функций. Министр здравоохранения подчеркнул, что падение с высоты может привести к очень серьезным травмам. Он призвал жителей и гостей Уфы соблюдать меры безопасности и быть осторожными в потенциально опасных местах.

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Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ведется поиск водителя, сбившего 13-летнюю девочку во дворе и скрывшегося с места происшествия.

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