Висячий камень покалечил уфимца

Врачи проводят все необходимые исследования, включая УЗИ, рентген и лабораторные анализы, чтобы оценить степень повреждений и разработать план лечения. Ведется мониторинг и коррекция жизненно важных функций. Министр здравоохранения подчеркнул, что падение с высоты может привести к очень серьезным травмам. Он призвал жителей и гостей Уфы соблюдать меры безопасности и быть осторожными в потенциально опасных местах.