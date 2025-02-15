В Башкирии подросток вернулся к жизни после падения с высоты

Врачи отмечают, что случай был сложным из-за множества факторов: тяжелая психологическая травма, наличие металлоконструкции в позвоночнике, переломы ног и повреждение нерва. Для восстановления юноши была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители различных министерств. Они разработали комплексный план реабилитации, рассчитанный на год. По итогу подросток смог вернуться к активной жизни. Он прошел социализацию и теперь ведет полноценную жизнь.