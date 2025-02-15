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Posted 15 февраля, 07:33

Published 15 февраля, 07:33

Modified 16 февраля, 16:17

Updated 16 февраля, 16:17

В Башкирии подросток вернулся к жизни после падения с высоты

В Башкирии подросток вернулся к жизни после падения с высоты

15 февраля 2025, 07:33
Фото: Минздрав РБ.
Тяжелейшая травма головы и позвоночника не помешала 17-летнему парню вернуться к полноценной жизни, сообщает в субботу, 15 февраля, Минздрав Башкирии.

Врачи Республиканского реабилитационного центра «Салют» помогли 17-летнему пациенту восстановиться после серьезного падения с высоты. Молодой человек получил тяжелую сочетанную травму головы и позвоночника, и его состояние изначально оценивалось как крайне тяжелое.

После трагедии подросток был доставлен в реанимацию Республиканской детской клинической больницы, где ему оказывали помощь на протяжении острой фазы травмы. Параллельно с лечением врачи начали проводить первые реабилитационные мероприятия. После стабилизации состояния пациента перевели в отделение медицинской реабилитации центра «Салют».

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Врачи отмечают, что случай был сложным из-за множества факторов: тяжелая психологическая травма, наличие металлоконструкции в позвоночнике, переломы ног и повреждение нерва. Для восстановления юноши была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители различных министерств. Они разработали комплексный план реабилитации, рассчитанный на год. По итогу подросток смог вернуться к активной жизни. Он прошел социализацию и теперь ведет полноценную жизнь.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии растет число людей, познавших вкус столетия и перешагнувших вековой рубеж.

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