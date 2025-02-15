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Posted 15 февраля, 04:57

Published 15 февраля, 04:57

Modified 15 февраля, 04:59

Updated 15 февраля, 04:59

В Башкирии резко выросло число долгожителей

Секрет долголетия раскрыли в Уфе

15 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.

В Башкирии резко выросло число долгожителей

В регионе растет число людей, познавших вкус столетия и перешагнувших вековой рубеж, сообщает в субботу, 15 февраля, неожиданная статистика региональной программы «Башкирское долголетие».

Башкирия, край живописных пейзажей и богатой культуры, кажется, нашла секрет долголетия. Согласно данным региональной программы «Башкирское долголетие», опубликованным властями, регион может похвастаться внушительным количеством жителей, отметивших свой 100-летний юбилей и продолжающих радовать окружающих своим присутствием. На 1 января 2024 года в Башкортостане проживало 140 человек в возрасте 100 лет и старше. Эта цифра, безусловно, впечатляет, особенно если учесть, что среди долгожителей 24 мужчины и 116 женщин.

Однако, самое удивительное в этой статистике — динамика роста. В начале 2023 года в Башкирии проживало 104 человека, перешагнувших вековой рубеж. Таким образом, за год количество долгожителей увеличилось на 34,6%. Такой скачок вызывает закономерный вопрос: что способствует столь впечатляющему увеличению числа людей, проживших целое столетие?

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— Факторы, влияющие на продолжительность жизни, многогранны. Помимо генетической предрасположенности, значительную роль играет образ жизни, питание, уровень медицинского обслуживания и экологическая обстановка. Башкирия, с её чистым воздухом и обилием натуральных продуктов, вполне может служить благоприятной средой для долгожителей, — отвечают эксперты изданию Mkset.

Интересно отметить, что, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России также постепенно увеличивается. Согласно последним данным, этот показатель составляет около 73 лет. В Башкирии же, по итогам 2024 года, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72 года.

Как ранее сообщал Mkset, музей Салавата Юлаева в селе Малояз ждет масштабное обновление.

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