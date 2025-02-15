Секрет долголетия раскрыли в Уфе

Башкирия, край живописных пейзажей и богатой культуры, кажется, нашла секрет долголетия. Согласно данным региональной программы «Башкирское долголетие», опубликованным властями, регион может похвастаться внушительным количеством жителей, отметивших свой 100-летний юбилей и продолжающих радовать окружающих своим присутствием. На 1 января 2024 года в Башкортостане проживало 140 человек в возрасте 100 лет и старше. Эта цифра, безусловно, впечатляет, особенно если учесть, что среди долгожителей 24 мужчины и 116 женщин.