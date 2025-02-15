Рейс в Уфу столкнулся с необъяснимым

Posted 15 февраля, 07:15
Published 15 февраля, 07:15
Modified 16 февраля, 16:16
Updated 16 февраля, 16:16
Как стало известно, 14 февраля 2025 года обычный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Нижневартовска в Уфу, преподнес пилотам и диспетчерам загадку. Во время снижения самолета, произошло нечто аномальное.
В 09:08 по московскому времени, экипаж заметил на своих системах TCAS (система предупреждения столкновений) несколько ложных целей. Эти «призраки» отображались прямо по курсу самолета, но самое странное — система не выдавала предупреждения о реальной опасности сближения.
Но и это еще не все. Диспетчеры на земле, внимательно следившие за полетом рейса, никаких посторонних объектов на своих мониторах не видели. Также не сработали наземные системы предупреждения о приближении к опасным объектам. Несмотря на загадочные отметки, экипаж действовал профессионально и принял решение продолжить снижение и посадку в аэропорту Уфы. Самолет благополучно приземлился, а тайна «небесных призраков» осталась неразгаданной.