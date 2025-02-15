Рейс в Уфу столкнулся с необъяснимым

Но и это еще не все. Диспетчеры на земле, внимательно следившие за полетом рейса, никаких посторонних объектов на своих мониторах не видели. Также не сработали наземные системы предупреждения о приближении к опасным объектам. Несмотря на загадочные отметки, экипаж действовал профессионально и принял решение продолжить снижение и посадку в аэропорту Уфы. Самолет благополучно приземлился, а тайна «небесных призраков» осталась неразгаданной.