«Ниссан» с пассажирами вылетел в кювет под Уфой — есть жертвы

Posted 15 февраля, 06:14
Published 15 февраля, 06:14
Modified 15 февраля, 06:16
Updated 15 февраля, 06:16
В ночь на субботу, 15 февраля, около полуночи на 220 километре трассы Уфа-Оренбург автомобиль «Ниссан Эльгранд» с пассажирами попал в серьезную аварию. По предварительной информации, 41-летний водитель, направляясь из Уфы в сторону Оренбурга, на повороте не справился с управлением.
«Ниссан» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось семь пассажиров. К сожалению, один из них скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу города Кумертау. О состоянии остальных пассажиров пока не сообщается.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства трагедии, чтобы выяснить причины, приведшие к смертельному ДТП. Вероятные причины аварии — превышение скорости, сложные погодные условия или техническая неисправность автомобиля.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ведется поиск водителя, сбившего 13-летнюю девочку во дворе и скрывшегося с места происшествия.