«Ниссан» с пассажирами вылетел в кювет под Уфой — есть жертвы

«Ниссан» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось семь пассажиров. К сожалению, один из них скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу города Кумертау. О состоянии остальных пассажиров пока не сообщается.