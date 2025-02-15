mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 06:14

Published 15 февраля, 06:14

Modified 15 февраля, 06:16

Updated 15 февраля, 06:16

ДТП на трассе Уфа-Оренбург унесло жизнь пассажира

«Ниссан» с пассажирами вылетел в кювет под Уфой — есть жертвы

15 февраля 2025, 06:14
Фото: Госавтоинспекция РБ.

ДТП на трассе Уфа-Оренбург унесло жизнь пассажира

Трагическое ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург, унеся жизнь одного человека и покалечив еще нескольких, сообщает в субботу, 15 февраля, пресс-служба Госавтоинспекции РБ.

В ночь на субботу, 15 февраля, около полуночи на 220 километре трассы Уфа-Оренбург автомобиль «Ниссан Эльгранд» с пассажирами попал в серьезную аварию. По предварительной информации, 41-летний водитель, направляясь из Уфы в сторону Оренбурга, на повороте не справился с управлением.

«Ниссан» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось семь пассажиров. К сожалению, один из них скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу города Кумертау. О состоянии остальных пассажиров пока не сообщается.

Фото: Госавтоинспекция РБ

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства трагедии, чтобы выяснить причины, приведшие к смертельному ДТП. Вероятные причины аварии — превышение скорости, сложные погодные условия или техническая неисправность автомобиля.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ведется поиск водителя, сбившего 13-летнюю девочку во дворе и скрывшегося с места происшествия.

Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в УфеБастрыкин заинтересовался смертельной дракой в ночном клубе БашкирииЖительницу Башкирии лично поблагодарил Владимир Путин
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Мелеуз#Жертвы#Янаул#Погодные условия#Беларусь#Пассажиры#Скорость#Ниссан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика