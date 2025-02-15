Дёмский район Уфы обрел нового главу

Posted 15 февраля, 04:39
Published 15 февраля, 04:39
Modified 15 февраля, 04:41
Updated 15 февраля, 04:41
Иван Анатольевич Иванов, ранее занимавший должность первого заместителя главы Администрации Ленинского района, вступил в новую должность с большими надеждами.
— Работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, эффективного диалога с жителями района, — написал в своих социальных сетях Ратмир Мавлиев, комментируя назначение.
Напомним, что кресло главы Дёмского района освободилось незадолго до новогодних праздников. Еще 31 декабря 2024 года стало известно о переводе Антона Тарасова, руководившего Дёмским районом, на аналогичную должность в Октябрьский район Уфы. С тех пор, в течение полутора месяцев, обязанности главы Дёмского района исполнял первый заместитель Альфис Гареев.
Как ранее сообщал Mkset, уфимские депутаты решили профинансировать исполнение «наказов избирателей», увеличив бюджет на эти цели.