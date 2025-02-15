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Posted 15 февраля, 04:39

Published 15 февраля, 04:39

Modified 15 февраля, 04:41

Updated 15 февраля, 04:41

Дёмский район Уфы обрел нового главу

Дёмский район Уфы обрел нового главу

15 февраля 2025, 04:39
Фото: TG: Ратмир Мавлиев.
Кадровые перестановки в Администрации Уфы продолжаются: новым главой Дёмского района назначен Иван Иванов, сообщает в субботу, 15 февраля, мэр Ратмир Мавлиев.

Иван Анатольевич Иванов, ранее занимавший должность первого заместителя главы Администрации Ленинского района, вступил в новую должность с большими надеждами.

— Работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, эффективного диалога с жителями района, — написал в своих социальных сетях Ратмир Мавлиев, комментируя назначение.

Напомним, что кресло главы Дёмского района освободилось незадолго до новогодних праздников. Еще 31 декабря 2024 года стало известно о переводе Антона Тарасова, руководившего Дёмским районом, на аналогичную должность в Октябрьский район Уфы. С тех пор, в течение полутора месяцев, обязанности главы Дёмского района исполнял первый заместитель Альфис Гареев.

Как ранее сообщал Mkset, уфимские депутаты решили профинансировать исполнение «наказов избирателей», увеличив бюджет на эти цели.

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