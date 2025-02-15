Дёмский район Уфы обрел нового главу

Напомним, что кресло главы Дёмского района освободилось незадолго до новогодних праздников. Еще 31 декабря 2024 года стало известно о переводе Антона Тарасова, руководившего Дёмским районом, на аналогичную должность в Октябрьский район Уфы. С тех пор, в течение полутора месяцев, обязанности главы Дёмского района исполнял первый заместитель Альфис Гареев.