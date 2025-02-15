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Posted 15 февраля, 05:57

Published 15 февраля, 05:57

Modified 15 февраля, 05:59

Updated 15 февраля, 05:59

Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе

Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе

15 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.
В столице Башкирии ведется поиск водителя, сбившего 13-летнюю девочку во дворе и скрывшегося с места происшествия, сообщает в субботу, 15 февраля, Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, около восьми часов вечера во дворе дома №13 по проспекту Октября. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 13-летнюю девочку. В результате ДТП девочка получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью в больницу. Как стало известно, после осмотра и оказания необходимой помощи ее отпустили домой.

Однако, водитель совершивший наезд, не оказал помощи пострадавшей и покинул место ДТП, оставив девочку одну. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

— Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части Полка ДПС Госавтоинспекция МВД России по городу Уфе: 8(347)237-02-02. Конфиденциальность гарантируется, — добавляют в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 83-летняя женщина.

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