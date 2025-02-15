Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, около восьми часов вечера во дворе дома №13 по проспекту Октября. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 13-летнюю девочку. В результате ДТП девочка получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью в больницу. Как стало известно, после осмотра и оказания необходимой помощи ее отпустили домой.