Бессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе

Posted 15 февраля, 05:57
Published 15 февраля, 05:57
Modified 15 февраля, 05:59
Updated 15 февраля, 05:59
Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, около восьми часов вечера во дворе дома №13 по проспекту Октября. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 13-летнюю девочку. В результате ДТП девочка получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью в больницу. Как стало известно, после осмотра и оказания необходимой помощи ее отпустили домой.
Однако, водитель совершивший наезд, не оказал помощи пострадавшей и покинул место ДТП, оставив девочку одну. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.
— Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части Полка ДПС Госавтоинспекция МВД России по городу Уфе: 8(347)237-02-02. Конфиденциальность гарантируется, — добавляют в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 83-летняя женщина.