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Posted 15 февраля, 05:46

Published 15 февраля, 05:46

Modified 15 февраля, 05:48

Updated 15 февраля, 05:48

Бастрыкин заинтересовался смертельной дракой в ночном клубе Башкирии

Бастрыкин заинтересовался смертельной дракой в ночном клубе Башкирии

15 февраля 2025, 05:46
Фото: TG: Александр Бастрыкин.
Смерть 24-летнего парня в Стерлитамаке, наступившая после конфликта в ночном клубе, вызвала резонанс и дошла до главы Следственного комитета России, сообщает в субботу, 15 февраля, пресс-служба ведомства.

История началась в январе 2025 года, когда в одном из развлекательных заведений Стерлитамака вспыхнула ссора. По информации следствия, нетрезвый мужчина набросился на молодого человека и нанес ему несколько ударов по голове. Предположительно, конфликт случился на почве ревности из-за девушки. Травмы оказались настолько серьезными, что спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Общественность возмутил не только сам факт трагедии, но и личность нападавшего. Как выяснилось, он профессионально занимался единоборствами, что вызвало вопросы о соразмерности применения силы. Кроме того, вызвала недовольство избранная мера пресечения для подозреваемого — его отправили под домашний арест.

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Брат погибшего, не согласный с ходом расследования, обратился напрямую к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр. Он выразил сомнения в объективности установления всех обстоятельств произошедшего. По итогу, Александр Бастрыкин лично затребовал доклад у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского о ходе и результатах расследования уголовного дела, учитывая все озвученные в обращении доводы.

Как ранее сообщал Mkset, глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение приёмной матери погибшего воспитанника интерната из Башкортостана.

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