Бастрыкин заинтересовался смертельной дракой в ночном клубе Башкирии

История началась в январе 2025 года, когда в одном из развлекательных заведений Стерлитамака вспыхнула ссора. По информации следствия, нетрезвый мужчина набросился на молодого человека и нанес ему несколько ударов по голове. Предположительно, конфликт случился на почве ревности из-за девушки. Травмы оказались настолько серьезными, что спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.