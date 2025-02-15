Бастрыкин заинтересовался смертельной дракой в ночном клубе Башкирии

Posted 15 февраля, 05:46
Published 15 февраля, 05:46
Modified 15 февраля, 05:48
Updated 15 февраля, 05:48
История началась в январе 2025 года, когда в одном из развлекательных заведений Стерлитамака вспыхнула ссора. По информации следствия, нетрезвый мужчина набросился на молодого человека и нанес ему несколько ударов по голове. Предположительно, конфликт случился на почве ревности из-за девушки. Травмы оказались настолько серьезными, что спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.
Общественность возмутил не только сам факт трагедии, но и личность нападавшего. Как выяснилось, он профессионально занимался единоборствами, что вызвало вопросы о соразмерности применения силы. Кроме того, вызвала недовольство избранная мера пресечения для подозреваемого — его отправили под домашний арест.
Брат погибшего, не согласный с ходом расследования, обратился напрямую к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр. Он выразил сомнения в объективности установления всех обстоятельств произошедшего. По итогу, Александр Бастрыкин лично затребовал доклад у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского о ходе и результатах расследования уголовного дела, учитывая все озвученные в обращении доводы.
Как ранее сообщал Mkset, глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение приёмной матери погибшего воспитанника интерната из Башкортостана.