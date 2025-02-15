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Posted 15 февраля, 09:00

Published 15 февраля, 09:00

Modified 16 февраля, 16:11

Updated 16 февраля, 16:11

Башкирию накроет снежная буря

Башкирию накроет снежная буря

15 февраля 2025, 09:00
Фото: 1MI.
Башгидромет в субботу, 15 февраля, предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе.

Жителям Башкирии стоит приготовиться к серьезным испытаниям погодой. По данным синоптиков, 16 февраля на территорию Башкирии обрушится снежная буря. Ожидается облачная погода, обильные снегопады, метели и сильный ветер. Ночью небольшой снег перерастет в умеренный, а в северо-западных районах и вовсе в сильный. Днем снегопады продолжатся, местами также ожидаются сильные осадки. В отдельных районах поднимется метель, что значительно ухудшит видимость на дорогах.

Ветер южный, юго-западный, будет дуть со скоростью 9-14 м/с, а местами его порывы достигнут 17-22 м/с. Это создаст дополнительные трудности для водителей и пешеходов. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в снеге и метели может упасть до 500 метров и менее.

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Температура воздуха ночью составит -7… -12°C, а днем -1…-6°C. В Уфе также ожидается облачная погода, снег, местами метель, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°C, днём -1…-3°C.

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Как ранее сообщал Mkset, на 220 километре трассы Уфа-Оренбург автомобиль «Ниссан Эльгранд» с пассажирами попал в серьезную аварию.

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