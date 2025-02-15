Башкирию накроет снежная буря

Posted 15 февраля, 09:00
Published 15 февраля, 09:00
Modified 16 февраля, 16:11
Updated 16 февраля, 16:11
Жителям Башкирии стоит приготовиться к серьезным испытаниям погодой. По данным синоптиков, 16 февраля на территорию Башкирии обрушится снежная буря. Ожидается облачная погода, обильные снегопады, метели и сильный ветер. Ночью небольшой снег перерастет в умеренный, а в северо-западных районах и вовсе в сильный. Днем снегопады продолжатся, местами также ожидаются сильные осадки. В отдельных районах поднимется метель, что значительно ухудшит видимость на дорогах.
Ветер южный, юго-западный, будет дуть со скоростью 9-14 м/с, а местами его порывы достигнут 17-22 м/с. Это создаст дополнительные трудности для водителей и пешеходов. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в снеге и метели может упасть до 500 метров и менее.
Температура воздуха ночью составит -7… -12°C, а днем -1…-6°C. В Уфе также ожидается облачная погода, снег, местами метель, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°C, днём -1…-3°C.
Как ранее сообщал Mkset, на 220 километре трассы Уфа-Оренбург автомобиль «Ниссан Эльгранд» с пассажирами попал в серьезную аварию.