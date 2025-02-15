Башкирию накроет снежная буря

Ветер южный, юго-западный, будет дуть со скоростью 9-14 м/с, а местами его порывы достигнут 17-22 м/с. Это создаст дополнительные трудности для водителей и пешеходов. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Видимость в снеге и метели может упасть до 500 метров и менее.