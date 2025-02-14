Зимние забавы доводят до реанимации в Уфе

Больше всех в регионе пострадала десятилетняя девочка из Миякинского района. Министр здравоохранения сообщил, что 7 февраля школьница влетела на тюбинге в дерево и получила серьёзную травму головы. Сейчас её лечат в реанимации РДКБ. Состояние ребёнка тяжёлое, но есть положительные сдвиги.