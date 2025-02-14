Зимние забавы доводят до реанимации в Уфе

Posted 14 февраля, 07:21
Published 14 февраля, 07:21
Modified 14 февраля, 09:26
Updated 14 февраля, 09:26
В Башкирии растёт число людей, которые получают травмы, катаясь на тюбингах. Только в детской больнице №17 в башкирской столице этой зимой побывало 27 ребят после неудачного катания на «ватрушках». На момент публикации в медучреждении находятся четыре ребёнка.
Больше всех в регионе пострадала десятилетняя девочка из Миякинского района. Министр здравоохранения сообщил, что 7 февраля школьница влетела на тюбинге в дерево и получила серьёзную травму головы. Сейчас её лечат в реанимации РДКБ. Состояние ребёнка тяжёлое, но есть положительные сдвиги.
Ещё одна любительница зимних развлечений врезалась в столб. Правда, на этот раз, на снегоходе. Её отвезли в уфимскую больницу №21 с сочетанной травмой.
Ранее сообщалось, что в начале месяца после катания на тюбинге в больницу привезли юную жительницу региона.