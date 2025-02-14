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Posted 14 февраля, 07:21

Published 14 февраля, 07:21

Modified 14 февраля, 09:26

Updated 14 февраля, 09:26

Более 9`000 человек получили травмы в Башкирии

Зимние забавы доводят до реанимации в Уфе

14 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI.

Более 9`000 человек получили травмы в Башкирии

Текущей зимой 9 928 жителей Республики Башкортостан покалечились на улице, сообщает глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в пятницу, 14 февраля.

В Башкирии растёт число людей, которые получают травмы, катаясь на тюбингах. Только в детской больнице №17 в башкирской столице этой зимой побывало 27 ребят после неудачного катания на «ватрушках». На момент публикации в медучреждении находятся четыре ребёнка.

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Больше всех в регионе пострадала десятилетняя девочка из Миякинского района. Министр здравоохранения сообщил, что 7 февраля школьница влетела на тюбинге в дерево и получила серьёзную травму головы. Сейчас её лечат в реанимации РДКБ. Состояние ребёнка тяжёлое, но есть положительные сдвиги.

Ещё одна любительница зимних развлечений врезалась в столб. Правда, на этот раз, на снегоходе. Её отвезли в уфимскую больницу №21 с сочетанной травмой.

Ранее сообщалось, что в начале месяца после катания на тюбинге в больницу привезли юную жительницу региона.

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