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Posted 14 февраля, 05:24

Published 14 февраля, 05:24

Modified 14 февраля, 05:24

Updated 14 февраля, 05:24

В Башкирии хотят замять сексуальный скандал угрозами

Журналистам Mkset угрожают за «дело педофилов» в Белорецке

14 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI.

В Башкирии хотят замять сексуальный скандал угрозами

Представитель команды Mkset в четверг, 13 февраля, получил угрозы после публикации редакцией материала о педофильском скандале в башкирской глубинке.

Напомним, источник Mkset ранее рассказывал об «извращенском» уголовном деле, к которому якобы может быть причастна элита Белорецка.

Правоохранители предъявили обвинение в связях с несовершеннолетними одному из местных предпринимателей. Жертвами педофила якобы становились воспитанники детдомов. Более того, злоумышленник, со слов собеседника издания, «поставлял» несовершеннолетних для «развлечений» другим городским бизнесменам и чиновникам.

Заявил источник и о том, что при задержании предприниматель пытался нанести себе увечье, дабы каким-то образом избежать сурового наказания.

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Правоохранительные органы официально информацию пока не подтверждали, а представители элиты в Белорецке выступили с публичным опровержением своей причастности к чему-либо подобному, называя информацию клеветой.

Совсем скоро последовала и другая реакции на материалы. Так, с неизвестного аккаунта представителю Mkset пообещали серьезные проблемы как ему самому, так и его близким.

Фото: mkset.ru
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