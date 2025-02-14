Журналистам Mkset угрожают за «дело педофилов» в Белорецке

Posted 14 февраля, 05:24
Published 14 февраля, 05:24
Modified 14 февраля, 05:24
Updated 14 февраля, 05:24
Напомним, источник Mkset ранее рассказывал об «извращенском» уголовном деле, к которому якобы может быть причастна элита Белорецка.
Правоохранители предъявили обвинение в связях с несовершеннолетними одному из местных предпринимателей. Жертвами педофила якобы становились воспитанники детдомов. Более того, злоумышленник, со слов собеседника издания, «поставлял» несовершеннолетних для «развлечений» другим городским бизнесменам и чиновникам.
Заявил источник и о том, что при задержании предприниматель пытался нанести себе увечье, дабы каким-то образом избежать сурового наказания.
Правоохранительные органы официально информацию пока не подтверждали, а представители элиты в Белорецке выступили с публичным опровержением своей причастности к чему-либо подобному, называя информацию клеветой.
Совсем скоро последовала и другая реакции на материалы. Так, с неизвестного аккаунта представителю Mkset пообещали серьезные проблемы как ему самому, так и его близким.