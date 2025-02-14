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Posted 14 февраля, 05:26

Published 14 февраля, 05:26

Modified 14 февраля, 05:29

Updated 14 февраля, 05:29

Роспотребнадзор Башкирии заинтересовался Wildberries

Wildberries наказали за тайны

14 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор Башкирии заинтересовался Wildberries

Роспотребнадзор по Республике Башкортостан проверил ООО «Вайлдберриз» после жалобы потребителя, сообщает ведомства в пятницу, 14 февраля.

Человек пожаловался, что на сайте компании и в электронном чеке не было данных о продавце циркулярной пилы. Надзорное ведомство провело проверку и подтвердило этот факт.

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Управлением направило в Подольский городской суд Московской области иск о прекращении подобных действий агрегатора в отношении покупателей. Судом постановил обязать юрлицо сделать это и довести данную информацию до остальных покупателей.

«Вайлдберриз» подал апелляцию на решение суда, но её оставили без удовлетворения.

Ранее Mkset писал о таком феномене на маркетплейсах, как «чёрная пятница». В этот день обещаются колоссальные скидки, но так ли всё просто на самом деле? Читайте в нашем материале.

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