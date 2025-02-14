Wildberries наказали за тайны

Posted 14 февраля, 05:26
Published 14 февраля, 05:26
Modified 14 февраля, 05:29
Updated 14 февраля, 05:29
Человек пожаловался, что на сайте компании и в электронном чеке не было данных о продавце циркулярной пилы. Надзорное ведомство провело проверку и подтвердило этот факт.
Управлением направило в Подольский городской суд Московской области иск о прекращении подобных действий агрегатора в отношении покупателей. Судом постановил обязать юрлицо сделать это и довести данную информацию до остальных покупателей.
«Вайлдберриз» подал апелляцию на решение суда, но её оставили без удовлетворения.
Ранее Mkset писал о таком феномене на маркетплейсах, как «чёрная пятница». В этот день обещаются колоссальные скидки, но так ли всё просто на самом деле? Читайте в нашем материале.