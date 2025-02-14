Взлёт цен на всё нашёл простое объяснение

Posted 13 февраля, 21:05
Published 13 февраля, 21:05
Modified 13 февраля, 21:07
Updated 13 февраля, 21:07
Так, в Республике резко стали расти цены на огурцы. Если в июне 2024 года нормальной стоимостью этого овоща было ₽70 за кг, то к февралю 2025 года он стал стоить уже ₽264.
При этом скачок цен фиксировали и в феврале 2024 года, тогда огурцы набрали в цене до ₽254, но после стоимость овощей упала.
В ведомстве отметили, что причинами такой динамики является сезонность продукта. Осенью овощи, выращиваемые под открытым небом, заканчиваются, поэтому закупать огурцы начинают исключительно из теплиц. А там на производство продукции тратится куда больше денег и ресурсов.