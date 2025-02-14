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Posted 13 февраля, 21:05

Published 13 февраля, 21:05

Modified 13 февраля, 21:07

Updated 13 февраля, 21:07

Власти Башкирии оправдались за инфляцию

Взлёт цен на всё нашёл простое объяснение

13 февраля 2025, 21:05
Фото: 1MI.

Власти Башкирии оправдались за инфляцию

В Башкортостане обосновали рост стоимости ряда видов продуктов, пишет в пятницу, 14 февраля, портал UfacityNews со ссылкой на Минпромторг Республики.

Так, в Республике резко стали расти цены на огурцы. Если в июне 2024 года нормальной стоимостью этого овоща было ₽70 за кг, то к февралю 2025 года он стал стоить уже ₽264.

При этом скачок цен фиксировали и в феврале 2024 года, тогда огурцы набрали в цене до ₽254, но после стоимость овощей упала.

В ведомстве отметили, что причинами такой динамики является сезонность продукта. Осенью овощи, выращиваемые под открытым небом, заканчиваются, поэтому закупать огурцы начинают исключительно из теплиц. А там на производство продукции тратится куда больше денег и ресурсов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили создать комиссию для контроля цен на продукты.

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